Leerling Sint-Martinusschool besmet met coronavirus na schoolreis Emelie Wojcik

19 maart 2020

13u18 0 Herk-De-Stad Een leerling van de Sint-Martinusschool in Herk-de-Stad is besmet met het coronavirus. De persoon in kwestie ging vorige week nog mee op schoolreis naar Londen in een bus met een 150-tal andere leerlingen en leerkrachten.

Het zou gaan om een 17-jarige leerling van het vijfde middelbaar die momenteel thuis in quarantaine verblijft. De leerling in kwestie zou pas na de schoolreis ziek zijn geworden. “Maar het is niet duidelijk waar de leerling de ziekte heeft opgelopen”, zegt coördinerend directeur Marc Diriks. “Dat kan in Londen gebeurd zijn, want daar zijn de regels rond corona voorlopig minder strikt dan hier. Het is ook mogelijk dat de besmetting al voor de reis heeft plaatsgevonden of dat de leerlingen elkaar onderling op de bus hebben aangestoken.”

“Waarom de schoolreis niet werd afgeblazen? De jongeren zijn woensdagavond op reis vertrokken, pas donderdag heeft de regering strengere maatregelen aangekondigd”, aldus Diriks. “Momenteel weet ik dat nog andere volwassenen en leerlingen zich ziek voelen, maar bij hen is het voorlopig nog niet nodig geweest om een coronatest uit te voeren. Toch hebben we als school de leerlingen en hun ouders opgeroepen om de nodige voorzorgen te nemen. We vragen niet om in quarantaine te gaan, maar enige voorzichtigheid is toch op zijn plaats.”