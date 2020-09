Lars Daniels heeft nog energie voor een stevig seizoenseinde: “Ik wil nog altijd prof worden” Koen Wellens

30 september 2020

10u44 0 Herk-De-Stad Er zijn zo van die renners voor wie het seizoen niet gebracht heeft wat ze er van verwacht hadden. Lars Daniels (GM Recycling Team) is één van hen. Daniels is aan zijn tweede jaar bij de beloften bezig en daarin wilde hij zich tonen. “Het begon goed in Zepperen en Opwijk, maar daarna een hele tijd niks meer. Gelukkig is er nog het najaar. Ik heb nog energie genoeg om me te tonen. Ja, ik wil nog altijd prof worden”, zegt Daniels.

Daniels kan een stevig stukje met de fiets rijden. Dat bewees hij in de jeugdcategorieën waar hij verschillende titels in het tijdrijden pakte. Hij stond al snel op de lijstjes van de talenten en de jonge renners die, zoals dat dan heet, in de gaten gehouden worden. Bij de junioren reed Daniels in de kleuren van Balen BC een internationaal programma. Daarna trok hij naar het Aluvano Development Team, de ploeg waar ook grote broer Simon aan de slag was. Na de fusie tussen Aluvano en GM Recycling was Lars Daniels één van de weinige renners uit de Limburgse ploeg die de overstap naar het team van ploegleider en ex-prof Sammie Moreels mocht maken.

BK en Italiaanse rittenkoers

Het seizoen 2020 is ook voor Daniels een kaas met gaten. Ideaal is dat allemaal niet, zeker voor een renner in opbouw. “Het grote probleem was het tekort aan wedstrijden. Ik reed een koers en dan weer drie weken niet om dan weer dubbele weekends te rijden. Op die manier kom je niet echt in het goede ritme. Gelukkig kon ik altijd wel goed trainen. Dat maakt dat ik ook nu nog voldoende energie voor een stevig najaar. Trouwens, er staan nog verschillende interessante wedstrijden op het programma. Komend weekend is er de memorial Fred De Bruyne, daarna Ichtegem en dan hoop ik in de Giro della Regione Friuli Venezia Giulia in Italië te kunnen starten. Tenslotte is er nog het BK.”

Profdromen

Lars Daniels rijdt ook volgend seizoen bij het GM Recycling Team. “Ik voel er mij thuis. Met Sammie Moreels hebben wij een ploegleider die de kneepjes van het vak kent. Ja, 2021 wordt mijn derde seizoen bij de beloften. Tenzij ik nog een super najaar heb en er nog een interessant voorstel uit het profpeloton komt. Lukt dat niet dan zal ik er volgend jaar alles aan doen om te bewijzen dat ik er klaar voor ben.”