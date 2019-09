Internering gevraagd voor veertiger die jongen maandenlang betast op de bus Birger Vandael

11 september 2019

11u07 3 Herk-De-Stad Een 46-jarige man uit Herk-De-Stad riskeert een internering nadat hij van september 2016 tot mei 2017 een minderjarige jongen uit Hechtel-Eksel betastte op de bus. “De man pleegde in het verleden gelijkaardige feiten en heeft zijn voorwaarden keer op keer geschonden. Zijn gedrag heeft een enorme impact achter gelaten op de jongen en zijn ouders”, klinkt het aan de kant van de slachtoffers.

In het verleden werd de veertiger al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij minderjarige kinderen op de bus en bij de volleybalclub. Bovendien was hij eerder ook al in het bezit van kinderporno. Ondanks strenge voorwaarden kon hij zijn driften niet onder controle houden. “De jongen nam elke dag de bus vanuit Hechtel-Eksel en werd ’s avonds geconfronteerd met de beklaagde. Die zette zich steevast naast het slachtoffer, trok zijn benen uiteen en betastte de jongen”, vatte de procureur de feiten samen.

Een vriendinnetje van het slachtoffer maakte al eens melding van wat er op de bus gebeurde. Op die manier werden de vader van de jongen en de school op de hoogte gebracht. Ondanks veiligheidsmaatregelen bleef de man actief. Ook al gaf het slachtoffer geregeld zelf aan dat hij dit niet wilde. Soms kreeg hij zelfs sms’jes van de man dat hij werd gemist.

Drie dames gechoqueerd

Toch eindigde het verhaal pas écht op 8 mei 2017 toen drie dames gechoqueerd beelden konden maken van wat de veertiger allemaal deed. Ze stapten hiermee naar de politie. De man bleef alles minimaliseren en in de mate van het mogelijke ontkennen, ook al lieten de camerabeelden weinig aan de verbeelding over. Hij belandde zelfs nog een keer op de bewuste bus, nadat hij naar eigen zeggen zijn verbinding had gemist.

Meester Verachtert benadrukte namens de burgerlijke partijen dat de impact enorm was. De jongen werd een hele periode persoonlijk naar Herk-De-Stad gebracht omdat hij volledig ontredderd niet meer in staat was de bus te nemen. “De beklaagde heeft weinig schuldinzicht, weinig inlevingsvermogen en houdt zich niet aan de voorwaarden.” Eerder vorderde de procureur in dit dossier vier jaar cel, maar toen werd een deskundige aangesteld om de man volledig te onderzoeken. Nu wordt een internering naar voren geschoven als juiste strafmaat.

Probatieuitstel

Zelf kon de man de feiten maar met horten en stoten toegeven. “Ik heb hem aangeraakt en de rest weet ik niet meer”, klonk het onder meer. Eerder bleek al dat hij licht zwakzinnig is. Zijn advocate legde uit dat de man inmiddels stappen zette richting de behandeling die is voorgelegd. Hij woonde een tijd in Lommel, maar trok na zijn relatiebreuk terug naar zijn ouders in Herk-De-Stad. De advocate vraagt probatieuitstel voor haar cliënt. Vonnis op 9 oktober.