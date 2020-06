Herkse Chocoberley bekroond met Handmade in Belgium-label Dirk Selis

24 juni 2020

11u42 0 Herk-De-Stad De ambachtelijke chocolatier en ijsbereider Chocoberley mag zich vanaf nu trotse eigenaar van het Handmade in Belgium-label noemen. Het label - uitgereikt door UNIZO – erkent de makers van authentieke, ambachtelijke kwaliteitsproducten. Voor eigenares Kimberley Lambrighs is het niet alleen een mooie bekroning, maar ook een leuke opsteker, want zij opende midden mei, in volle coronacrisis, haar nieuwe zaak.

Zaakvoerder Kimberley Lambrighs is al vier jaar gedreven in het maken van chocolade in verschillende smaken en siervormen, zowel voor particulieren als voor bedrijven, winkels en bakkers. “Ik startte eerst in bijberoep in mijn atelier aan huis. In januari vorig jaar maakte ik de stap van bijberoep naar hoofdberoep, met als belangrijke mijlpaal de opening van mijn nieuwe zaak op de Steenweg in Herk-de-Stad. Midden mei zwaaiden de deuren van ‘Chocoberley’ open”, vertelt ze trots. Met Chocoberley spitst Kimberly zich toe op ambachtelijk gemaakte chocolade pralines, chocolade siervormen en gepersonaliseerde chocolade figuren. “Daarnaast kan je hier ook ijs komen afhalen. We hebben meer dan 20 bijzondere smaken ijs én ik maak ook ijstaarten.”

Authenticiteitsgarantie

Kimberley maakt alles in haar eigen atelier en werkt bovendien zoveel mogelijk met lokale en Belgische ingrediënten, zoals Belgische saffraan, advocaat van De Stoop en honing van imkerij The Happy Bees uit Kermt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze deze week het officiële Handmade in Belgium-label van UNIZO in de wacht sleepte. “Chocoberley is een prachtig voorbeeld van een ondernemer die originele, handgemaakte producten aflevert”, licht Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg toe. “Consumenten zijn vandaag meer dan ooit op zoek naar originele producten en appreciëren het als er een authenticiteitsgarantie is. De term ‘ambachtelijk’ is in België, in tegenstelling tot in Frankrijk, echter niet beschermd. Vandaar dat UNIZO een aantal jaren geleden het HIB-label in het leven riep. Daarenboven sluit het label naadloos aan bij het lokaal kopen en dus ook bij het winkelhieren, een andere campagne van UNIZO”, aldus Bart Lodewyckx.

Corona

Kimberley is erg enthousiast over het label. “Door de coronacrisis heb ik de opening van Chocoberley moeten uitstellen totdat al het beschermingsmateriaal geleverd en geïnstalleerd was. Dat we zo snel na de opening zo’n belangrijk label behalen: dat geeft wel een energieboost. In de toekomst wil ik graag workshops geven, maar ook dat idee heb ik nu even op de lange baan moeten schuiven door corona. Maar ik ben al heel blij dat ik Chocoberley nu eindelijk open is, zeker met het prachtige weer dat er deze week aankomt.”