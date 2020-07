Herkenaar Wesley Ceulemans (34) vertegenwoordigt Limburg in Fanboard van Rode Duivels: “Voetbal brengt mensen samen” Birger Vandael

09 juli 2020

14u09 0 Herk-De-Stad ‘1895 Official Belgium Fan Club’, de officiële supportersclub van al onze nationale voetbalploegen, heeft na twee jaar opnieuw elf vertegenwoordigers verkozen voor zijn Fanboard. Wesley Ceulemans (34) uit Herk-de-Stad zal Limburg vertegenwoordigen in dit collectief. “Ik wil nog meer mensen van het België-gevoel laten proeven in het stadion”, kondigt Wesley aan.

De Fanboard zal in de eerste plaats bouwen aan een goede relatie tussen de Voetbalbond, de Rode Duivels en de Red Flames en het supporterslegioen. Het primaire doel is om tegen het Wereldkampioenschap 2022 in Qatar 25.000 trouwe supporters te tellen. Elke twee jaar kiezen de fanclubs 11 vertegenwoordigers, voor elke provincie van het land en Brussel één. Vijf vertegenwoordigers verlengen hun aanwezigheid in de Fanboard, dat ook zes nieuwe gezichten verwelkomt.

Een van die nieuwe gezichten is Wesley Ceulemans, een naam die meteen doet denken aan een van de betere Belgische voetballers aller tijden. Wesley is voorzitter van de BS Devils 1895 fanclub uit Herk-De-Stad. “Ik heb de microbe van het supporteren voor onze Rode Duivels te pakken sinds de laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK in Brazilië. Toen we al geplaatst waren, speelden we thuis tegen Wales 1-1 gelijk. De sfeer en warmte heeft ervoor gezorgd dat ik sindsdien amper nog een wedstrijd miste.”

Verbonden aan PXL

Elk jaar ging Wesley meer en meer uitwedstrijden kijken. “Zo bouw je natuurlijk ook een band op met de mensen die er bijna altijd bij zijn”, aldus de man die in het dagelijkse leven als lector en onderzoeker aan de PXL verbonden is.

Het hoogtepunt beleefde de dertiger op het WK in Rusland. “We waren daar met een relatief kleine groep Belgische supporters die elke wedstrijd volgden. Dat zorgde ervoor dat we ons ‘de rode stip’ noemden in het stadion. De appreciatie van de andere landen en de lokale bevolking was enorm groot! Dat typeert de Belgische supporters: we gedragen ons goed, iedereen kent iedereen en we kunnen zelfs feestjes bouwen met supporters van andere landen.”

Wij maken absoluut geen onderscheid tussen Vlaamse, Waalse en Duitstalige Belgen. Net daarom wil ik graag een klankbord zijn voor de supporters om zo samen met 1895 en de voetbalbond meer mensen van het ‘België-gevoel te laten proeven in het stadion Wesley Ceulemans (34)

Wesley is een fiere Belg. “Wij maken absoluut geen onderscheid tussen Vlaamse, Waalse en Duitstalige Belgen. Net daarom wil ik graag een klankbord zijn voor de supporters om zo samen met 1895 en de voetbalbond meer mensen van het ‘België-gevoel te laten proeven in het stadion. De Rode Duivels doen iets speciaals met ons en tonen dat voetbal mensen kan samenbrengen.”

Initiatieven

“De voorbije jaren hebben we voor de leden van 1895 al diverse acties op touw gezet”, zegt Tijs Cools, Fan Relationship Coordinator bij de Belgische Voetbalbond. “Denk aan de voorrang op tickets voor de thuiswedstrijden van de Rode Duivels en Red Flames, de tickets voor uitwedstrijden, de korting in de officiële webshop van de Voetbalbond of exclusieve evenementen zoals het bijwonen van open trainingen van onze nationale ploegen met de familie. Daar zullen we het komende jaar nog een aantal initiatieven aan toevoegen om extra supporters aan te trekken.”