Gezinsbond beloont ouderraad basisschool De Schuit voor inspanningen tijdens lockdown Emelie Wojcik

15 mei 2020

14u09 0 Herk-De-Stad Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin op 15 mei heeft de Gezinsbond meer dan tweehonderd initiatieven in de kijker gezet die zich in deze coronaperiode voor gezinnen hebben ingezet. Ook de ouderraad van basisschool De Schuit uit Schulen kreeg een attentie aan de deur overhandigd.

De ouderraad van de basisschool in Schulen zorgt sinds de lockdown voor huiswerkbedeling voor leerlingen zonder internet, printer of beperkte computer- of taalvaardigheid. Concreet brengt de ouderraad twee keer per week al fietsend huiswerk langs bij 26 gezinnen. Zo bereikt de raad meer dan 50 leerlingen van de school.

“Dit initiatief is een toonvoorbeeld van het zorgen voor elkaar vanuit het principe ‘elk kind heeft recht op onderwijs’. Onderwijs is een hefboom voor vele kinderen en zeker voor de meest kwestbare leerlingen in onze samenleving. Het biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderen, net zoals alle andere kinderen te ondersteunen. Op die manier proberen ze leerachterstand te beperken en gelijke kansen te bevorderen”, klinkt het bij de Gezinsbond.

De Gezinsbond koos de initiatieven niet zelf, maar deed daarvoor een beroep op de eigen achterban. Via een online nominatieformulier kon iedereen zijn of haar school, sportclub, buur, onthaalouder of collega nomineren. Zo werd ook de ouderraad van basisschool De Schuit uit Schulen genomineerd.