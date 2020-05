Gemeenteraad Herk-de-Stad voor het eerst te volgen via YouTube Emelie Wojcik

17 mei 2020

17u58 0 Herk-De-Stad Door de coronamaatregelen kunnen de gemeenteraad en OCMW-raad nog steeds niet fysiek plaatsvinden. Daarom verliepen die vergaderingen vorige maand al via een videoconferentie en ook op maandag 18 mei zal dat het geval zijn. Nieuw deze keer is wel dat de inwoners van Herk-de-Stad de vergaderingen live vanuit de huiskamer kunnen meevolgen via YouTube.

Op 20 april vergaderde de Herkse gemeente- en OCMW-raad voor het eerst in de geschiedenis via videoconferentie. Toen was het technisch nog niet haalbaar om de zitting via videoconferentie ook open te stellen voor het publiek. Vanaf maandag 18 mei is dat wel mogelijk. Dan krijgen geïnteresseerden vanaf 20 uur via het YouTubekanaal van Herk-de-Stad een inkijk in het reilen en zeilen van de raden.