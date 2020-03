Equal Idiots, Black Box Revelation en Noordkaap kleuren de line-up van Rock Herk Emelie Wojcik

06 maart 2020

10u36 0 Herk-De-Stad Nadat de eerste tickets voor Rock Herk vorige week in een uur uitverkocht waren, maakte het festival vrijdagochtend de eerste artiesten bekend die in de zomervakantie het mooie weer zullen maken in Herk-de-Stad.

Nog niet alle namen zijn bekend, maar met de eerste namen is de toon van het alternatieve festival alvast gezet. Zoals elk jaar pakt het festival uit met kleppers van eigen bodem. Zo komen op vrijdag 17 juli 2020 Black Box Revelation, Noordkaap, The Subs en Crooked Steps de pannen van het dak spelen. Elk van hen met hun eigen unieke interpretatie van wat het alternatieve genre dan wel moet inhouden.

Op zondag 18 juli 2020 is het dan weer de beurt aan Equal Idiots, de tweekoppige Belgische band die eerder al een exclusieve showcase gaf voor de festivalgangers van Rock Herk. Daarnaast zullen ook Goose Non Stop, Newmoon en The Radio Station het publiek entertainen.

Voor het genre ‘street’ rekent Rock Herk op de muziek van Raveyards, Hoffman en Beraadgeslagen. In de club verrast het festival dan weer met namen als Goe veur in den otto en Peuk. Even genoeg van dat alternatief gitaargekletter? Gooi je dansbeentjes los met onder andere Mister Critical en Up To Eleven.