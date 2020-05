Dieven gaan aan de haal met koersfiets Birger Vandael

31 mei 2020

Afgelopen vrijdag heeft er een inbraak plaatsgevonden aan de Amandinaweg te Herk-De-Stad. Omstreeks 16.13 uur gingen dieven aan de haal met een koersfiets. Politie Limburg Regio Hoofdstad stelde de feiten vast. Ook zaterdag was er een inbraak in de politiezone, dit keer in de Jan Stolmansstraat te Hasselt. Omstreeks 15.16 uur gooiden onbekenden een venster van een glazen deur in. Ze ontvreemden er verschillende televisietoestellen en spelconsoles.