De vijf weekendtips in Limburg Lien Vande Kerkhof

11 juli 2019

18u08 0

Rock Herck

Misschien een beetje flauw, want het festival is totally sold out. Maar wij hebben een boodschap voor zij die zich door de weergoden uit het lood zouden durven laten slaan of de geniepigerds op TicketSwap: dat de tickets voor het oudste alternatieve muziekfestival van België pijlsnel de deur uitvlogen heeft een reden. Blikvangers als Deus, Novastar, The Sore Losers en Whispering Sons laat je niet zomaar aan je voorbij gaan voor wat miezerregen, toch? Afspraak zaterdag én zondag, in Herk-de-Stad.

International Rock Day in Kattevennen

We hebben allemaal wel een broertje, verre nonkel of vriendin die altijd en overal stenen verzamelt. Als hij of zij meegaat op de door jou uitgestippelde zondagswandeling plan je standaard een tijdsbuffer in of beloon je de snelste wandelaar met een ijsje of trappist om het getreuzel voor te zijn. Maar voor één keer, op International Rock Day in Kattevennen, mag die persoon all the way gaan en ga jij het nog (gegarandeerd) leuk vinden ook. Laat je eigen stenen determineren of laat je verrassen door 30 unieke rotsblokken op een begeleide tocht langs het stenen pad. Alles, uitgezonderd de rangerwandeling (5 euro), is gratis. Afspraak vanaf 14 uur bij de Cosmodrome in Genk.

Afro Latino in Bree

En of Limburgers graag festivallen! Liefhebbers van tropische deuntjes kunnen hun schouders en heupen los schudden op het Afro Latino Festival in Bree. Het festival mat zich de voorbije jaren een voortrekkersrol aan inzake ecologie en ook op de 21ste editie draait alles om duurzaamheid: 750 festivalmedewerkers krijgen een T-shirt dat enkele jaren zal moeten meegaan. Vanaf vrijdag om 17 uur waan je je drie dagen lang in de Caraïben, Afrika, Latijns-Amerika,... of waar je wil. De hoofdreden om te gaan? Hoofdact Luis Fonsi. Zijn nummer Despacito is met meer dan zes miljard views de meest bekeken YouTube-video ooit.

Elfde Dommelrit

Vesparijders opgelet! Vespa Club Neerpelt organiseert zondag een 70 kilometer durende Vespa- of scootertocht door het mooie Noord-Limburg. Geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen. Inschrijven en vertrekken kan tussen 11 en 14 uur in Café ‘t Vredegerecht in Neerpelt- Centrum. Wanneer je de reis start, bepaal je zelf, het parcours wordt duidelijk aangegeven aan de hand van pijlen. De organisatie voorziet in een tussenstop met een drankje en een versnapering. En euhm, zondag wordt het weer écht beter!

Boekenmarkt in Borgloon

Boekenwurmen kunnen zondag vanaf 13 uur terecht op het Speelhof in Borgloon voor de jaarlijkse boekenmarkt. Naast boeken kan je ook strips, cd’s, dvd’s, lp’s en prentkaarten kopen en verkopen. Ideaal voor wie droomt van een gevulde boekenkast, zijn of haar rommel kwijt wil of de nodige romans wilt scoren voor op vakantie. Voor de minder grote lettervreters: op de terrasjes rond het plein zal de drank rijkelijk vloeien.