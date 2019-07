De vijf weekendtips in Limburg Toon Royackers

04 juli 2019

16u35 0

Herk-de-Stad : Oldtimertreffen

Véél blinkend chrome dit weekend op de Limburgse wegen. Op de start van de veertiende editie van ‘Herk-de-Stad Classic’ worden zondagmorgen vanaf 9 uur maar liefst 400 oldtimers verwacht. Die ronken vanaf 12.30 uur zo een honderd kilometer langs Zoutleeuw, Gingelom, Waremme, Heers, Borgloon, Zepperen en Sint-Truiden. Om 13.30 uur wordt de groep voor een tussenstop verwacht aan de stroopfabriek in Borgloon. Tussen 14.30 en 17.30 parkeren het rijdend automuseum ook op de markt van Sint-Truiden. Daar vindt om 18.30 uur de prijsuitreiking plaats.

Hasselt : Wensenfestival in de Japanse tuin

Het is een mooie traditie in Japan: op de zevende dag van de zevende maand is het ‘Wensenfestival’. De Japanners vieren dan het begin van de zomer door een luchtige kimono aan te trekken, te eten, te drinken en muziek te maken. Ook de Japanse Tuin van Hasselt houdt die traditie in ere. Je kan er zondag van 10 tot 17 uur deelnemen aan verschillende traditioneel Japanse workshops, een hapje eten of gewoon genieten van authentiek Japanse muziek. Net zoals de echte Japanners kan je trouwens je grootste wensen aan een boom hangen. Volgens de traditie komen die dan ook uit. Toch het proberen waard? De toegang bedraagt 6 euro.

Tongeren : Koopzondag

De winkels zijn traditioneel open op de eerste zondag van de maand in Tongeren. Nu zondag 7 juli staat de koopzondag in het teken van de solden. Van 13 tot 17 uur kun je terecht om je slag te slaan in de handelsstraten in het centrum van de stad.

Lommel : Open Molendag

Limburg telt niet zo veel molens meer, maar aan de Katterij Dijksken in Lommel draait er wel nog één. Nu zondag van 13 tot 17 uur is die ‘Leyssensmolen’ gratis te bezoeken. Molenaars vertellen er dan over het ambt van weleer. En wie wil kan er artisanaal gemalen tarwe-, rogge-, spelt- en boekweitmeel kopen. Misschien ben je zelfs getuige van het graan dat vers gemalen wordt dankzij de wieken, maar dan mag het natuurlijk niet windstil zijn.

Maaseik : Beachparty Herenlaak

Jongens, jongens, dat wordt weer een stevig feestje dit weekend aan recreatieoord Herenlaak in Maaseik. Daar vindt zaterdagavond de vierde editie van de ‘beachparty Herenlaak’ plaats. Onder meer DJ’s Gerrittt, Jasper LeJeune en het feestteam Deluxe komen het water in twee splitsen. Voor de dertigplussers is er in een afzonderlijke area DJ Jeanke die voor de eeuwige jeugd komt zorgen. De party begint zaterdag om 19 uur. De toegang bedraagt 11 euro.