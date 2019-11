Cocaïnedealer specialiseert zich in prostitutiemilieu BVDH

18 november 2019

10u29 0 Herk-De-Stad Een 62-jarige man uit Herk-De-Stad specialiseerde zich de afgelopen jaren in het dealen van cocaïne aan escortdames. De man was in het bezit van bijna 550 gram coke en riskeert een celstraf van achttien maanden voor de feiten.

De beklaagde verscheen als enige in de rechtbank, al leeft het vermoeden dat hij enkele andere verantwoordelijken beschermt. Via telefoononderzoek kwam men in augustus 2018 op het spoor van zijn daden. Het onderzoek viel stil, tot hij in mei 2019 kort bij zijn woning werd onderschept. In zijn wagen lagen twee gsm-toestellen en een dozijn zakjes met één gram coke. Een huiszoeking levert de vondst van de bijna 550 gram op, alsook bijna 300 gram cannabis. De feiten zijn bewezen en worden niet betwist. De procureur kan wel leven met een eventueel uitstel.

Vrijwilliger

De advocaat van beklaagde, Alex Vanbets, verduidelijkte dat zijn cliënt aanvankelijk vooral escortes vervoerde en zo in aanraking kwam met de drugs. “Hij houdt zich zeer strikt aan de voorwaarden. Als vrijwilliger in het voetbalmilieu doet hij een job aan de andere kant van de maatschappij." Er wordt gevraagd om de man geen effectieve celstraf op te leggen. Vonnis op 16 december.