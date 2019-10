Bestuurder gewond na klap tegen oplegger RTZ

07 oktober 2019

18u48 0

Op de Steenweg in Herk-de-Stad is zondagnamiddag omstreeks half vijf een bestuurder geslipt. Zijn wagen schoof van de rijbaan en knalde in de berm op een geparkeerde oplegger. Bart S. (48) uit Herk-de-Stad raakte bij het ongeval gewond.