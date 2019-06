Agent verzint negatieve ademtest na dronken ongeval dorpsgenoot en krijgt zes maanden cel Birger Vandael

18 juni 2019

11u30 6 Herk-De-Stad Een 39-jarige inspecteur uit Herk-De-Stad dacht het op 29 augustus 2016 in Tessenderlo slim te spelen. Toen hij ter plaatse kwam bij een ongeval stelde hij valselijk een ademtest op, hoewel deze helemaal niet werd uitgevoerd. Op die manier wilde hij de alcoholintoxitatie van de chauffeur verdoezelen. Dat levert hem een effectieve celstraf van zes maanden op.

Het ongeval vond plaats omstreeks 1.37 uur aan de Turnhoutsebaan in Tessenderlo. Met zijn voertuig belandde de chauffeur aan de linkerkant van de weg frontaal tegen een boom. De bestuurder was een man uit Herk-De-Stad die een half uur later zogezegd negatief blies bij een ademtest. Vervolgens werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis van Diest. Toen inspecteurs van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo ter plaatse kwamen, kregen ze van hun collega van Demerdal te horen dat de bestuurder reeds werd overgebracht naar het ziekenhuis en een negatieve ademtest had afgelegd.

Spoedarts twijfelt

In het ziekenhuis van Diest stelt de spoedarts rond 4 uur ’s nachts vast dat het slachtoffer langere tijd zal moeten opgenomen worden. Ze vindt het vreemd dat er een negatieve ademtest werd afgelegd en uit haar twijfels. Ze is er immers van overtuigd dat de man wel degelijk gedronken had. Omwille van haar voorbeeldfunctie - ze zetelt ook voor de politierechtbank - gaat ze hiermee verder en om 5.07 uur legt het slachtoffer alsnog een positieve ademtest af.

Uiteindelijk blijkt dat ook de bestuurder van de wagen agent was en uit hetzelfde dorp komt als de man die de ademtest verzonnen had. De collega’s van beklaagde vertellen dat ze de agent niet constant in de gaten hielden en bijgevolg ook niet konden zien of hij al dan niet een ademtest had uitgevoerd.

Uitleg van beklaagde

De agent die de ademtest zou hebben uitgevoerd, werd uiteindelijk zelf ook uitgenodigd op verhoor. “Ik hoorde op de radio dat het iemand uit Herk-De-Stad was, net als ik. Toen ik aan de ziekenwagen kwam, stelde een voorbijganger die ook verpleegkundige was dat hij dacht dat de bestuurder niet gedronken had. De ambulanciers wilden zo snel mogelijk naar het ziekenhuis en omdat ik geen uiterlijke tekenen van mogelijk alcoholgebruik kon vaststellen, heb ik beslist om geen ademtest af te nemen. Ik heb de gekwetste, die pijn had aan zijn buik, nog gevraagd of we iemand voor hem konden verwittigen. Hij noemde een meisjesnaam en zo ken ik maar één iemand in ons dorp. Dat bleek effectief zijn vriendin te zijn. Ze werkt bij het CIK in Leuven en af en toe kom ik zo in contact met haar. Ik had beter niet gezegd dat de man al negatief had geblazen.”

Het valse stuk wordt uit het proces verbaal verwijderd. Beklaagde moet ook de gerechtskosten van ongeveer 300 euro betalen en krijgt een boete van 600 euro.