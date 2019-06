151 kilometer per uur, waar

70 toegelaten is RTZ

03 juni 2019

21u17 0 Herk-De-Stad De lokale politie heeft afgelopen weekend snelheidscontroles gehouden op vier verschillende locaties in Herk-de-Stad. Agenten stelden zich op langs de Diestsesteenweg, de Sint-Truidersteenweg, de Steenweg en de Stevoortweg.

In totaal werd de snelheid van 1.298 voertuigen gecontroleerd. 124 bestuurders (ofwel 9,5 procent) reden te snel. Op de Stevoortweg, waar de maximaal toegelaten snelheid 70 kilometer per uur bedraagt, scheurde een bestuurder tegen 151 kilometer per uur voorbij de controlepost. Hij mocht intussen zijn rijbewijs inleveren.