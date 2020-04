Exclusief voor abonnees “Op zoek geweest naar mezelf, tot ik als brandweerman een nieuwe passie vond” Voormalige baanwielrenner Steve Schets (36) start in juni met opleiding bij civiele bescherming Birger Vandael

27 april 2020

13u09 1 Herk-De-Stad Herkenaar Steve Schets (36) heeft als baanwielrenner alle continenten bezocht en behaalde zowel op de piste als op de weg enkele mooie successen. Toen hij in 2013 na een zware val zijn fiets aan de haak hing, moest hij echter op zoek naar een nieuwe uitdaging in zijn leven. Steve was een tijdje fietsenverkoper bij Van Eyck en ging voor een bachelor, tot hij uiteindelijk de passie vond als brandweerman. “Als je jarenlang als topsporter hebt geleefd, besef je dat je in het gewone leven nergens staat”, geeft hij in een open gesprek aan.

In 2004 brak Schets als baanwielrenner door met de overwinning in de Toekomstzesdaagse van Gent aan de zijde van Kenny De Ketele en een Belgische titel in de puntenkoers. Het werd het begin van een carrière die zich uit strekte over heel de wereld. “De levenservaring die ik daarmee heb opgedaan, is onbetaalbaar”, vertelt hij daarover. Een bronzen medaille op het WK ploegkoers in 2010 was een bekroning voor deze carrière. Een jaar later deed hij daar op de weg nog de zege in de Handzame Classic bij. Al vallend kwam hij over de meet, waardoor de wielerhebber die overwinning in het collectief geheugen heeft opgeslagen.

