‘Catharina de Heusch’ voorlopige straatnaam van nieuwe verkaveling in Donk Emelie Wojcik

28 mei 2020

17u54 0 Herk-De-Stad De gemeenteraad van Herk-de-Stad keurde ‘Catharina de Heusch’ goed als voorlopige straatnaam voor de verkaveling tussen de Korpsestraat en de Lepelstraat in Donk. Hiermee wil de gemeente gehoor geven aan de actie Meer vrouw op straat.

Het was de Cultuuradviesraad die de gemeente adviseerde om de nieuwe verkaveling in Donk naar Catharina de Heusch te vernoemen. Als gravin de Looz-Corswarem woonde zij van 1753 tot 1831 in het kasteel van Landwijk in Herk-de-Stad. Ze was naar verluidt een behulpzame dame, ‘bonne et généreuse’ met allerlei liefdadigheidsinitiatieven. Sociaal geëngageerd als ze was, kwam ze later in opstand tegen de Franse bezetting en het latere Hollandse bewind.

De keuze voor Catharina de Heusch kadert in de campagne Meer vrouw op straat van televisiezender Canvas. Hoewel de voltallige gemeenteraad de naam alvast goedkeurde, is het nog niet helemaal zeker of de verkaveling daadwerkelijk de naam van de gravin krijgt. De inwoners van Herk-de-Stad mogen immers nog tot en met 28 juni 2020 eventuele bemerkingen maken. Dat kan door middel van een aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur.