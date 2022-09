Herinneringstocht Jef Demuysere verhuist naar café Bristol, zondag keuze uit drie afstanden

Roeselare Interne­ring voor jongeman (20) die moedwillig fietser van de weg reed in Roeselare

De 20-jarige jongeman uit Roeselare die op 25 maart langs de Mandellaan in Roeselare moedwillig een fietser van de weg maaide met zijn auto “omdat hij boos was op de wereld en iets aan de overpopulatie wil doen”, moet worden geïnterneerd. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk. Uit een psychiatrisch verslag is gebleken dat hij ontoerekeningsvatbaar is.

17:14