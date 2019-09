Streekproduct Gesponsorde inhoud Herfst, heerlijk lekker: proef de pit van waterkers

20 september 2019

15u00 0 Op zoek naar een verrassende toets op je bord? Waterkers zal je dan niet teleurstellen: fris, smaakvol en boordevol vitaminen en mineralen bovendien. Lekker rauw in salade, maar ook verwerkt in warme gerechten is de pittige smaakbrenger niet te versmaden.

Water graag!

Waterkers wordt traditioneel gekweekt met een weinig grond en veel… (u raadt het al…) water. En dan liefst zuiver en kalkrijk water, dat snel stroomt en niet kouder is dan 10°C. Alleen onder die voorwaarden kan waterkers het hele jaar door in volle grond geteeld worden: de bedden krijgen voldoende water in de zomer en de plantjes zullen in de winter niet bevriezen. Gebieden waar natuurlijk bronwater rijkelijk aanwezig is, zoals de IJsevallei in Vlaams-Brabant en Haspengouw in Limburg, zijn dan ook bij uitstek geschikt voor het telen van deze groene lekkernij.

Met liefde vroeg opgestaan

Bij het telen van waterkers gebeurt de hele productie manueel. Van het uitdunnen en het overplanten van de plantjes, tot het afsnijden met het mes, het zorgvuldig wassen en het samenbinden tot busseltjes… Telkens gaan de plantjes door vaardige mensenhanden die snel en secuur het werk doen. En, die het niet erg vinden om voor dag en dauw op te staan om de waterkers kraakvers te leveren aan vroegmarkten en grootwarenhuizen. #nietalleheldendrageneencape

Boordevol vitaminen

Eet je graag gezond? Dan zal je dit graag lezen: waterkers is een echte vitamine- en mineralenbom. Het is rijk aan vitamine A, C, B2 en B6 en bevat daarnaast ook calcium, magnesium, kalium en fosfor. Bovendien wekt waterkers de eetlust op en heeft het een stimulerend en vochtafdrijvend effect.

Reden genoeg dus om die avocado of dat chiazaad eens te vervangen door dit superfood uit eigen streek.

Pittige afsmaker

De kleine ronde blaadjes van waterkers hebben een frisse, wat peperachtige smaak, die goed tot zijn recht komt in salades. Maar ook bij heel wat andere – warme – gerechten kan waterkers voor een pittig accent zorgen.

3 x lekker met waterkers

• in de soep

Waterkerssoep met inktvis, Vlaamse grijze garnaal en grondwitloof

• wereldkeuken met streekproducten

Tortilla met Vlaamse gerookte heilbot, waterkers uit Haspengouw en een sausje met Vlaamse rauwmelkse geitenkaas

• comfort food 2.0

Mechelse koekoek met Spéciale Belge Ale en stoemp met waterkers uit de IJsevallei

Fan van streekproducten!

Tenminste, dat is de bedoeling: Vlaanderen telt talloze traditionele streekproducten die het verdienen om regelmatig op ons bord te belanden. Met het streeklabel willen we deze streekproducten helpen promoten: niet alleen worden ze zo herkenbaar voor de klant, de producent wordt op deze manier ook beloond met een erkenning. Zo’n label moet je dan ook verdienen, want een product moet aan heel wat criteria voldoen. Zo weet je dat je met een streekproduct ook écht kwaliteit in huis haalt…

