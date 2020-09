Zwerfvuilactie gaat door op zaterdag 10 oktober Jurgen Geyselings

21 september 2020

15u03 0 Herenthout Op zaterdag 10 oktober organiseert men in Herenthout een zwerfvuilactie in de straten van het dorp.

Niets zo hatelijk dan zwerfvuil langs de straten. “Heb je hier ook genoeg van en wil je graag een handje toesteken om je buurt weer proper te maken? Doe dan zeker mee met onze zwerfvuilactie”, laat het lokale bestuur in Herenthout weten. De zwerfvuilactie in het Stoetersdorp zal doorgaan op zaterdag 10 oktober.

De actie gaat van start op zaterdagochtend aan de gemeentelijke feestzaal langs de Bouwelsesteenweg volgens de dan geldende veiligheidsvoorschriften. Hoe alles exact in zijn werk gaat, dat vernemen de deelnemers enkele dagen voor de zwerfvuilactie. ‘s Middags wordt er voor iedere deelnemer aan de actie een lekkere maaltijd voorzien, tevens zal het nodige materiaal aanwezig zijn om het vuil in de Herenthoutse straten te verwijderen.

Inschrijven tot 4 oktober

Kandidaten die hun beste beentje tijdens deze actie willen voorzetten of iedereen die meer informatie omtrent de zwerfvuilophaling wil, kan terecht via milieudienst@herenthout.be of telefonisch via 014 50 21 21. Men vraagt het exacte aantal volwassenen door te geven bij de inschrijving en dit ten laatste voor 4 oktober.