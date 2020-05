Zowel bewoners als personeel testen allemaal negatief op Covid-19: “Koninginnenrit is gewonnen, maar de Tour is nog lang!” Jurgen Geyselings

11 mei 2020

10u35 16 Herenthout In het Herenthoutse rust- en verzorgingstehuis Boeyendaalhof testte de voorbije weken niemand - noch bij de bewoners, noch bij het personeel - positief op het coronavirus. “Dat niemand besmet geraakte de voorbije weken is een zeer positieve vaststelling”, vertelt directrice Ingrid Bierinckx.

De voorbije weken werden zowel de 88 personeelsleden als de 101 bewoners van rust- en verzorgingstehuis Boeyendaalhof aan de Itegemse Steenweg in Herenthout getest op Covid-19. “Niemand van hen legde een positieve test af”, weet Ingrid Bierinckx. “Het bewijst dat we in ons rusthuis goed bezig zijn. Zelfs tijdens de ganse coronaperiode telden we niet één besmetting binnen onze muren. Dat dit een mooie stap is, lijdt geen twijfel, maar dit wil zeker niet betekenen dat we voortaan lakser zullen omgaan met de omstandigheden.”

Het bezoek zal plaatsvinden onder strikte voorwaarden. Een half uurtje per week en telkens door dezelfde persoon, met de voorgeschreven afstand van anderhalve meter Directrice Ingrid Bierinckx

Vanaf volgende week mag het bezoek in het Herenthoutse rusthuis weer plaatsvinden, hetzij onder strikte voorwaarden. “We laten, zoals voorgeschreven door de Veiligheidsraad, één vaste bezoeker per inwoner toe binnen de muren van het rusthuis”, verduidelijkt de directrice. “Niet iedereen zal zomaar kunnen binnen- en buitenwandelen. Het bezoek zal plaatsvinden in de grote ruimte en niet in de kamers van de bewoners. Zo kunnen we de afstand tussen beide personen garanderen en gaan we niet in de fout.”

Contact met buitenwereld

Voor velen is het bezoek een welgekomen geschenk, maar anderen denken er dan weer anders over en kunnen nog wel een tijdje zonder. “Sommige families gaven al aan dat ze verder aan de slag willen zoals het al enkele weken gaat, zonder enige vorm van risico”, gaat het verder. “Onze bewoners ontdekten volop de Skype-wereld om te communiceren en ook aan het raam werd er meermaals contact gezocht met familieleden. Tevens plaatsen we meermaals updates met foto’s en filmpjes van het leven in ons rusthuis op onze Facebook-pagina, zodat de buitenwereld het reilen en zeilen tussen onze muren volop kan volgen”

Voeten op de grond

De directrice is blij met het huidige resultaat maar gaat niet naast haar schoenen lopen. “Om het in wielertermen te zeggen, spreek ik over het winnen van de koninginnenrit in de Tour, maar die Tour? Die is nog lang niet gereden!”, besluit ze.