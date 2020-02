Zaterdag al voorsmaakje van de carnavaleske periode in het Stoetersdorp : Het Wijkbal van Prins Wim II Jurgen Geyselings

13 februari 2020

17u24 0 Herenthout Zaterdag staat in GOC Ter Voncke het Wijkbal van Prins Wim II op de kalender. Een groots volksfeest en traditioneel het laatste voorsmaakje van de carnavalstoet die een week later door de Herenthoutse straten trekt.

Komend weekend wordt het traditionele voorgerecht van de Herenthoutse carnavalsperiode geserveerd. In het gemeentelijk Ontmoetingscentrum (GOC) Ter Voncke staat het Wijkbal van Prins Wim II op de agenda. Het Wijkbal is een groots carnavalfeest georganiseerd door de prins die over het dorp regeert. Dit jaar valt die eer aan Prins Wim II die als een fiere Herenthoutse prins door het leven stapt. “Prins zijn van een dorp zoals Herenthout voelt aan als een eer”, glundert hij. “Je wordt overal aangesproken en de mensen wensen je alle succes toe.”

‘buitendorpers’

Vele Herenthoutenaren tellen reeds vanaf het begin van het jaar af naar de carnavalsperiode met dit feest als voorsmaakje. Vele dorpsgenoten van Prins Wim II zullen afzakken naar het gebeuren, maar ook ‘buitendorpers’ komen traditioneel in grote getale naar het Wijkbal. Naast de Herenthoutse dansmariekes zijn er ook optredens van dansmariekes van andere carnavalsverenigingen.

Twee dubbeldekbussen

De vorige weken trok het Herenthouts carnavalgezelschap vaak in grote getale naar carnavalbals over gans Vlaanderen. Vorige week nog trok de ganse delegatie Stoeters met twee volle dubbeldekbussen, goed voor ongeveer honderdvijftig personen, richting een carnavalbal. “De busreizen die we met zijn velen maken richting de carnavalbals in gans Vlaanderen vallen reuze mee.” vertelt Prins Wim II. “Met een grote delegatie van raadsleden, narren en prinsen het podium betreden en de dansmariekes die hun dansje uitvoeren is voor mij telkens een hoogtepunt. Het gejoel van de steeds weer talrijk meegereisde sympathisanten geeft hen nog een extra boost.” In het carnavalswereldje is het vaak zo dat wie een bal bezoekt van een andere vereniging, kan rekenen op een bezoek van de desbetreffende vereniging op zijn eigen carnavalsfeest.

Voor de muzikale omkadering tijdens het Wijkbal zorgt oud-prins DJ Balou die aankondigt een special guest mee te brengen zaterdagavond. De deuren van de grote feestzaal in GOC Ter Voncke openen omstreeks 20 uur en de inkom is volledig gratis. Wanneer het laatste gerstenat door de kelen is verdwenen en de allerlaatste polonaise zich in gang zet, zal in de vroege uurtjes het licht op het Wijkbal stilletjes gedoofd worden.