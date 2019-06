Zaal Lux Herenthout wordt door de heren van concertorganisatie MinC volledig terug op de concertkaart geplaatst Jurgen Geyselings

07 juni 2019

17u13 0 Herenthout Nu muziekfestival Clamotte Rock in Herenthout achter de rug is, leek het voor de concertorganisatoren van MinC het perfecte moment om met een nieuwe naam op de proppen te komen in hun concertagenda voor Zaal Lux. Naast het afgelopen concert van Red Zebra enkele maanden geleden en het eerder al aangekondigde concert van The Lachy Doley Group uit Australië eind november zal er begin november nog een concert plaatsvinden in de Herenthoutse muziektempel. De Britse alternatieve-rockgroep ‘The Godfathers’ zal dertig jaar na hun vorige passage op het podium van Zaal Lux wederom hun kunsten vertonen in Herenthout.

Met het geslaagde concert van Red Zebra in maart van dit jaar en de twee aangekondigde concerten in november lijkt het erop dat de heren van MinC de legendarische Zaal Lux op de markt van Herenthout echt wel terug op de concertkaart willen en zullen krijgen. Voor het optreden van Red Zebra daagden bijna 400 concertgangers op die stuk voor stuk met een goed gevoel huiswaarts keerden op de avond van de wedergeboorte van Zaal Lux.

Ondertussen liet het gemeentebestuur weten dat een huis vlakbij de zaal aangekocht werd en dat zo de achterliggende zaal van extra comfort kon worden voorzien. De parking achter het aangekochte huis grenst aan de nooduitgangen van de zaal en mits enkele aanpassingen kan de capaciteit van de zaal een flink stuk opgetrokken worden. Een win-win situatie voor de heren van MinC. Een grotere capaciteit staat voor een groter aantal inkomtickets en dus een grotere inkomstenbron.

Eerder kondigden de heren van MinC The Lachy Doley Group op 23 november aan als volgende concert in de Lux. Een Australische blues-, soul- en rocksensatie. Volgens velen de ontdekking van het Bluesfestival in Peer in 2018. Dat het de heren van MinC menens is, lijkt vandaag uit de nieuwe naam die bekendgemaakt werd. Nog voor The Lachy Doley Group plannen ze reeds een ander concert. “The Godfathers” een Britse band die dertig jaar geleden al in Herenthout aantrad zal op 2 november opnieuw het podium van de herboren concerttempel betreden.

“London based Rock ‘n’ Roll ... niks meer of niks minder”, zo kondigt concertorganisatie MinC hun nieuwste concert aan. “Dertig jaar geleden passeerden The Godfathers al een keer in Zaal Lux ter promotie van het album ‘More songs about love and hate’ en hun culthit ‘Birth, School, Work, Death’ is nog steeds een meeschreeuwer op menig fuif en festival. Met hun recentere werk bewijst de band eveneens dat ze nog steeds in staat zijn om ijzersterk werk af te leveren.”

“Ladies & gentlemen, op 2 november houdt de This is War tour 2019 halt in Herenthout en brengt The Godfathers terug naar ons podium ... HELL YEAH !!” staat het te lezen op de Facebook-pagina van Zaal Lux Herenthout. Tickets voor de concerten van MinC in zaal Lux zijn te verkrijgen op www.luxherenthout.be/tickets