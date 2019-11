Zaakvoerder Het PoetsPaleis wacht al twee jaar op

vergunning voor nieuw kantoor: “Intussen huist bedrijf nog steeds in te krap pand” Jurgen Geyselings

13 november 2019

13u39 17 Herenthout Zaakvoerder Bart Keynen van Het PoetsPaleis zit met de handen in het haar. Na talloze pogingen om de werken aan de nieuwe hoofdzetel in het Herenthoutse dorpscentrum aan te vatten, staat het leegstaande pand dat hij op het oog heeft nog steeds te verkommeren. Hij kocht het gebouw in 2017 voor zijn dienstenchequebedrijf voor huishoudhulp, dat meer dan 600 medewerkers telt.

Wie vanuit Itegem het centrum van Herenthout binnenrijdt, kan er niet naast kijken. Op het kruispunt waar de Itegemse Steenweg, Boeyendaal en Vonckstraat samenkomen, staat al enkele jaren het vroegere pand waarin Videotheek Sola gehuisvest was te verkommeren. “Wij hebben de Sola eind 2017 gekocht”, vertelt Bart Keynen, zaakvoerder bij Het PoetsPaleis. “Het doel is om daar de hoofdzetel van Het PoetsPaleis in onder te brengen. Door onze groei is het pand op de Herenthoutse markt inmiddels te klein.”

Bezwaar ingediend

Een vergunning bekomen, bleek niet eenvoudig. Zo diende een buurvrouw een bezwaar in tegen de plannen bij de gemeente en de provincie, omdat het pand tegen haar woning staat. “Dat was al zo toen ze het gebouw kocht, maar omdat haar huis erfgoed is, mocht dat niet”, legt hij uit. Er stak nog een probleem de kop op. In de oorspronkelijke plannen was sprake van twee appartementen boven de kantoorruimte. Dat mag er maar één zijn, dus werden de plannen opnieuw aangepast. “Dit scheelt voor ons een enorme slok op de borrel wat betreft verhuur- of verkoopsinkomsten in de toekomst. Hopelijk hebben we nu genoeg water bij de wijn gedaan”, zucht Bart Keynen.

We worden al geruime tijd van het kastje naar de muur gestuurd voor onze vergunning Bart Keynen

Leegstand

Het Herenthoutse dorpsbeeld krijgt ondertussen meer en meer met leegstand en verloedering van winkels te maken de laatste jaren. “We willen het dorpsbeeld verfraaien met ons gebouw”, gaat Keynen verder. “Tevens willen wij aan alle eisen voldoen die gevraagd worden, maar toch hebben we nog steeds onze bouwvergunning niet. Het is Kafka in zijn puurste vorm.” Dit uitstel remt voor de zaakvoerder ook de groei van het PoetsPaleis af. Het Herenthoutse dienstenchequebedrijf heeft momenteel bijna zeshonderd medewerkers in dienst en zoekt nog een honderdtal nieuwe krachten.

Terug naar af

“We betreuren ten zeerste de gang van zaken rondom dit project”, klinkt het bij Herenthouts schepen van Ruimtelijke Ordening Stefanie Vrins. “Toen wij de aanvraag goedkeurden was er jammer genoeg de klacht van de buur die dan weer werd terecht bevonden door de Provincie. Op deze manier ging het project terug naar af en kon alweer de gehele rompslomp beginnen voor de zaakvoerder. Ondertussen hopen we ten volle dat Het PoetsPaleis snel zijn plekje mag krijgen in het gebouw, maar dan volgens de vooropgestelde normen.”