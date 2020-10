Woonerf, enkelrichtingstraten en geschrankt parkeren blijven nog een tijdje van kracht: ‘De grote respons van de bewoners vraagt extra tijd om deze te verwerken’ Jurgen Geyselings

02 oktober 2020

10u31 1 Herenthout Om het wildparkeren tegen te gaan en om de snelheid van het autoverkeer af te remmen besliste het college van burgemeester en schepenen in Herenthout om vanaf 1 april een aantal proefopstellingen uit te voeren in het centrum. Deze maatregelen zouden normaalgezien aflopen op 1 oktober maar omdat de verwerking van de bevraging bij de inwoners veel tijd in beslag neemt, werd beslist de proefopstellingen voor onbepaalde tijd te verlengen.

“Tot eind augustus kregen de buurtbewoners de kans om hun mening te geven over de proefopstellingen”, weet Schepen van Mobiliteit Maurice Helsen (CD&V). “Met ongeveer 230 reacties lag de respons vrij hoog. De verwerking van deze bevraging neemt dan ook vrij veel tijd in beslag, daarom de verlenging van de verkeersmaatregelen. We willen ten allen tijde vermijden dat we vandaag de situatie terug omdraaien om dan enkele weken later alweer met een nieuwe situatie af te komen in de Herenthoutse straten.”

Woonerf

“We behouden tevens voor onbepaalde tijd het woonerf in de dorpskern”, gaat Helsen verder. “Momenteel bekijken we of we in navolging van dit woonerf eventueel de zone dertig die rond de scholen van kracht is, kunnnen uitbreiden naar een deel van onze dorpskern. In de beginfase van het woonerf was er ophef omtrent de nieuwe situatie, maar naarmate iedereen eraan gewend was, leek het alvast een succes. Naar mijn mening gebeurde er niet één incident in het woonerf gedurende de zomermaanden.”

Wat voorlopig al blijkt uit de enquête is dat het geschrankt parkeren gevolgen heeft op de veiligheid van de fietsers. Het Herenthoutse college bekijkt welke bijkomende maatregelen nodig zijn om veiliger fietsverkeer te garanderen. Inwoners die hierover suggesties willen doen, mogen dit melden aan de mobiliteitsambtenaar via chris.dewinter@herenthout.be.