Wolken maken plaats voor warme zonnestralen tijdens de Herenthoutse Parkfeesten

“naar schatting 1500 mensen komen langs” Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

19u27 0 Herenthout In het Herenthoutse park achter de Sint-Pieter en Pauwelkerk was het op zondag over de koppen lopen. De regen die in de voormiddag met bakken uit de hemel viel, maakte plaats voor zonnestralen die zich door het wolkendek een weg zochten. Ongeveer 1500 mensen zakken af naar de Herenthoutse Parkfeesten. Ze konden er genieten van lekker eten, veel drank en leuke optredens. Hoofdact van de dag waren de heren van ambiancegroep De Romeo’s.

Tijdens de optredens van lokale muziekgroepen Lisa And The Lizards en Moules Parquées werd het publiek reeds opgewarmd. De tafeltjes in het park werden ook steeds krapper voor het publiek dat in het verloop van de dag enkel talrijker werd. De bezoekers genoten van tal van lekkernijen die de talrijke foodtrucks in petto hadden net zoals de mensen achter de toog hun handen vol hadden met het bedienen van de dorstigen. De oproep van Herenthouts schepen Maurice Helsen op zijn facebookpagina tijdens de opbouw zondagvoormiddag wierp zijn vruchten af. “Wie brengt er nog vlug eieren naar de Clarissen?” was er te lezen. En inderdaad, de oproep van Helsen was een schot in de roos. In de late namiddag waren er zelfs warme zonnestralen te voelen tussen de wegtrekkende bewolking.

Rond 18u begon het park pas echt vol te lopen. “Ik schat dat we ongeveer een 1500 bezoekers op ons evenement zullen ontvangen tegen dat ‘De Romeo’s’ het podium van de Parkfeesten zullen betreden”, weet mede-organisator Sander Ooms. “Als organisatoren zijn we dik tevreden over onze Parkfeesten 2019. We kunnen ondanks het slechte weer dat de vorige dagen heerste nu al spreken van een supereditie. We danken OKRA, Levensloop, de jeugdraad, Clamotte Rock en de talrijke helpende handen die de Parkfeesten mogelijk maken.”