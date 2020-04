Wolf gesignaleerd in Kempen: eerste wolf ooit die Albertkanaal oversteekt Toon Verheijen Jurgen Geyselings

01 april 2020

08u49 26 Herenthout De wolf die de voorbije dagen in de Kempen is gesignaleerd heeft al meteen een stukje geschiedenis geschreven. Hij is er namelijk als eerste wolf in de geschiedenis het Albertkanaal overgestoken. Hij is onder meer gesignaleerd in Herenthout. Met zijn stunt geeft hij zelfs wolvin Naya het nakijken. Zij slaagde erin om het kanaal Dessel-Schoten over te steken.

De voorbije dagen doken er vanuit verschillende hoeken in de Kempen meldingen op dat er zich mogelijk twee, maar minstens één wolf zou ophouden in de Kempen. Er kwamen meldingen vanuit Sint-Lenaarts (Brecht), Rijkevorsel, Balen, Retie, Mol en Herentals. Vooral na het zien van de beelden van betoncentrale Centerbeton was Jan Loos van Welkom Wolf zeker. En nadien kwamen er meldingen waaruit bleek dat de wolf meteen geschiedenis schreef.



Albertkanaal

“De wolf werd gefilmd op de terreinen van Centerbeton in Herentals, aan de noordkant van het Albertkanaal. Kort daarna kregen we nieuwe en zeer betrouwbare meldingen vanuit locaties aan de zuidkant van het Albertkanaal, waaronder Herenthout”, zegt Jan Loos. “Dat betekent dat onze zwerver in de ochtend van 31 maart met enig gemak het Albertkanaal is overgestoken. Meer dan waarschijnlijk deed het dier dat via een brug of sluis, want zwemmen over dit kanaal met steile betonnen oevers staat gelijk aan zelfmoord. Het is bekend dat wolven zwemmen over enorme rivieren zoals de Elbe of de Rijn, maar ze zijn niet dom. Ze kunnen goed inschatten dat een sprong in het Albertkanaal gelijk staat aan de dood. De kans dat de wolf toch heeft gezwommen en via een wildtrap het kanaal heeft verlaten, is erg klein.”

Getuigen

Ramina Adriansens kwam dinsdagnamiddag om tien na drie met de fiets van de Uilenberg de Doornstraat in Herenthout ingereden toen ze plots oog in oog kwam te staan met de wolf. “De wolf kwam onze richting uit, tot op een dikke tien meter afstand”, vertelt ze. “Daarna heb ik direct een bevriende boswachter en Jan Loos van Welkom Wolf gebeld. Zij bevestigden dat het wel degelijk om een wolf ging want geloof me, op zo’n moment twijfel je of dit wel echt kan. We vonden ook een loopspoor van de wolf zijn pad. Dit was voor mij, als natuurgids en natuurliefhebber dé waarneming van 2020!”

Dinsdagavond rond half negen en bij ondergaande zon was Frederic Anthonis uit Herenthout aan het wandelen met een kameraad toen ze in een weide de wolf opmerkten. “We waren aan het wandelen aan Heikant en draaiden toen zijweg de Bist in”, vertelt hij. “Rechts zagen we toen over de weides richting Oosterhoven, richting de weide waar normaalgezien Clamotte Rock doorgaat. Mijn kameraad zei toen ‘amai, wat is daar daar seg?’ Ik antwoorde met de opmerking dat het dier dat we zagen lopen veel te groot zou zijn om een kat te kunnen zijn. Het beest had ook een donkergrijze vacht, de kans is dus enorm groot dat we getuigen waren van de Wolf die ‘s ochtends in Herentals gezien was.” Ook in de weides aan Heikant en aan de grens van Herenthout en Wiekevorst werd de wolf door verschillende getuigen opgemerkt.

Geschiedenis

In ieder geval heeft deze - laten we even chauvinistisch zijn - Kempense wolf al meteen een beetje geschiedis geschreven dus. Want hij zou de allereerste wolf in de geschiedenis zijn die er in slaagt om het Albertkanaal te kruisen. Het Albertkanaal is gegraven tussen 1930 en 1939 toen wolven in heel West-Europa al lang waren uitgeroeid. “Een heel bijzondere prestatie toch, want het Albertkanaal werd altijd beschouwd als een niet te onderschatten barrière voor migratie van wolven in zuidelijke richting. Niet dus. In januari 2018 slaagde wolvin Naya er al in om in één nacht twee keer het gebetonneerde kanaal Dessel-Kwaadmechelen over te steken, maar met het kruisen van het Albertkanaal schrijft de nieuwkomer pas echt geschiedenis.”

