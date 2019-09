Woensdagnamiddag is het ‘Speelpret op de Mét’ in het Herenthoutse dorpscentrum Jurgen Geyselings

17 september 2019

11u45 0 Herenthout Op woensdag 18 september zal er in de namiddag niet één auto over de markt van Herenthout bollen. De PretCamionette slaat er vanaf 14 uur tot 17 uur zijn tenten op en de kinderen krijgen de kans om in het midden van het dorpscentrum te komen spelen op straat.

De Herentoutse Markt krijgt morgen een namiddagje rust. Er zal enkel plaats zijn voor voetgangers, fietsers, terrasjes en hopelijk heel veel spelende kinderen. De auto’s worden voor enkele uren vervangen door fietsen, rolschaatsen, steps en go-carts. De aanwige kinderen kunnen deelnemen aan een hindernissenparcours of het verkeerspark.

De technische dienst van de gemeente is aanwezig om éénieder zijn fiets te merken en hem zo te beschermen tegen diefstal. Ook een opknapbeurt van je fiets bestaat tot de mogelijkheden morgen. Voor de rest kunnen de kinderen hun energie kwijt tijdens volkspelen of op het springkasteel. De PretCamionette voorziet voor de ouders van de kinderen tevens een terras, dat in het teken van veiligheid in het verkeer zal kaderen.

‘Speelpret op de Mét’ kadert in de week van de mobiliteit, die plaatsvindt van 16 tot 22 september. Iedereen vaart er wel bij dat we de auto inruilen voor de fiets of te voet. De auto laten staan betekent immers meer beweging en gezondere lucht tijdens het verplaatsen. Kortom: een gezond lichaam in een gezonde leefomgeving.