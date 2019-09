Wielervrienden van Et Alors trekken voor de tiende maal richting het WK wielrennen

26 september 2019

09u30 0 Herenthout De Herenthoutse wielervrienden van het zogenaamde ‘Et Alors’ vertrekken vandaag vol goede moed naar het WK Wielrennnen in het Britse Yorkshire. De bende van Et Alors trekt sinds de wereldtitel van Tom Boonen in 2005 richting de jaarlijkse hoogmis van de koers. Vanmiddag om twee uur stappen de heren de trein op richting Amsterdam om van daaruit met het vliegtuig richting de eindmeet in Engeland te vliegen.

De wielermicroob zit er stevig in bij de Herenthoutse bende van Et Alors. Na WK uitstappen richting onder andere Salzburg, Kopenhagen, Bergen en Innsbruck is het dit jaar de beurt aan het Britse Yorkshire. Et Alors viert in Yorkshire zijn tiende uitstap met de bende. Op enkele WK’s na, veelal die buiten Europa, waren de wielervrienden steeds present sinds 2005. “Et Alors is gegroeid uit kameraadschap en na meer dan tien jaar bestaat de groep nog steeds uit een twaalftal kameraden”, weet Et Alors-lid Sam Heylen. “Dankzij onze reizen naar de koers komen we op plaatsen waar we nooit zijn geweest. We beleven steeds onverwachte en spannende momenten op onze jaarlijkse wieleruitstap, zowel tijdens de koers als ernaast.”

Net zoals ieder jaar hoopt de bende natuurlijk ook dit jaar op een Belgische zege maar er liggen nog andere kapers op de Britse kust te wachten komende zondag. “Zondag wint er hopelijk een Belg, al gun ik het Mathieu van der Poel ten volle”, gaat Heylen verder. “Stiekem denk ik aan Van Avermaet omdat hij overal en altijd koerst om te winnen.”

Dat de bende niet zomaar richting de koers rijdt maakt het duidelijk met de randactiviteiten die de heren naast hun koersuitstappen in elkaar knutselen. Et Alors stond al garant voor tal van praatavonden, kwissen en boekvoorstellingen in Herenthout. Telkens met een verhaal rond de koers welteverstaan. “Et Alors is nog lang niet uitgeklapt”, vertelt Sam Heylen. “We worden beter met de jaren, juist zoals een renner. Zo organiseren we eind november een vierde editie van onze grootste wielerkwis. Dit jaar met centrale gast Tom Boonen, aangevuld met tal van wielericonen uit Vlaanderen. De inschrijvingen lopen als een trein en twee maanden voor de eigenlijke kwis zijn de 65 kwistafels zo goed als ingepalmd.”

De bende van Et Alors raakte in de loop der jaren steeds hechter met elkaar verbonden. Door de vele hoogtepunten die ze meemaakten, maar jammer genoeg ook door dieptepunten. Zo verloor de groep enkele jaren geleden één van de pilaren van Et Alors. “Het verlies van Carl Drijbooms, koersliefhebber van de hoogste rang, enkele jaren geleden hakte er flink in”, betreurt Heylen. “Zijn minifietskes en foto hebben een aparte plaats bij ons thuis. De wielerpassie van Carl en hoe fier hij was om deel uit te maken van Et Alors, dat zal me altijd bijblijven. We herinneren hem elk jaar met onze wandeling in Herenthout. Een dag die éénieder lid van onze groep hoog in het vaandel draagt. Ons hoogtepunt van het jaar!”