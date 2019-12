Wielerkwis met Tom Boonen in hoofdrol levert meer dan tienduizend euro op voor het goede doel Jurgen Geyselings

30 december 2019

11u03 5 Herenthout De wielervrienden van Et Alors overhandigden zondagavond tijdens een bedankingsfeestje voor vrijwilligers twee cheques van in totaal 10 500 euro aan twee goede doelen. Het bedrag werd verzameld door de organisatie van een groots opgezette wielerkwis met Tom Boonen in de hoofdrol.

Op vrijdagavond 29 november liep GOC Ter Voncke in Herenthout helemaal vol met wielerfanaten voor De Grootste Wielerkwis van de bende van Et Alors, een groepje wielervrienden. Vijfenzestig kwisteams, een tiental VIP-tafels en tal van kijklustigen genoten van een amusante en winstgevende avond. Inschrijvingsgelden, sponsoring, een tombola, het verteer op de kwis en een grootse veiling van wielertruitjes zorgden uiteindelijk voor een opbrengst van tienduizend vijfhonderd euro. Dat bedrag werd door de organisatie in twee gelijke delen verdeeld en zo mochten Move 2 Improve en Rode Neuzendag beiden een cheque ontvangen van 5 250 euro.

“Na vele vergaderingen, discussies en cafébezoeken zijn we erin geslaagd om van onze wielerkwis een succesvol evenement te maken”, vertelt Sam Heylen tijdens het bedankingsfeestje voor alle vrijwilligers die op de kwis aanwezig waren. “Met Tom Boonen als centrale gast hadden we een enorme troef in handen. Natuurlijk mogen we onze talloze vrijwilligers van die avond niet vergeten. Daarom het bedankingsfeestje van vanavond. Zonder hen zou het allemaal niet gelukt zijn tijdens de wielerkwis van Et Alors!”

Op de wielerkwis mocht Et Alors naast Tom Boonen tal van andere wielervedetten ontvangen. Onder meer Wilfried Peeters, Kevin Hulsmans, Nick Nuyens, Kevin de Weert en de Italiaan Stefano Zanini tekenden present in Herenthout. Voor de presentatie van De Grootste Wielerkwis Grote Prijs Tom Boonen wisten de organisatoren VTM sportjournalist Merijn Casteleyn te strikken.