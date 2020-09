Wie gemeenteraad wil bijwonen, moet zich nog steeds inschrijven Jurgen Geyselings

30 september 2020

09u29 0 Herenthout Nieuwsgierigen die komende maandag de gemeenteraad in Herenthout willen bijwonen, zijn nog steeds verplicht zich hiervoor in te schrijven via het e-loket.

Net zoals dat het geval was begin september zal ook de Herenthoutse gemeenteraad van maandag 5 oktober een beperkt aantal bezoekers kunnen ontvangen. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen volgende week maandag in de gemeentelijke feestzaal aan de Bouwelsesteenweg.

Omwille van de social distancing die nog steeds van kracht is, kan in de feestzaal maar een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten. Geïnteresseerden moeten zich daarom ten laatste op 4 oktober ingeschreven hebben via het formulier dat beschikbaar is in het e-loket. Vanaf het moment dat het maximum aantal bezoekers bereikt wordt, zullen de inschrijvingen stopgezet worden.

De OCMW-raad gaat van start om 20 uur met aansluitend de openbare vergadering van de gemeenteraad. Openbare zittingen mogen door de bezoekers bijgewoond worden, maar er mag niet mee in discussie gegaan worden.

