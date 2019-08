Wie affiche aan raam hangt, kan drankbons voor Parkfeesten winnen Jurgen Geyselings

12 augustus 2019

16u52 1 Herenthout De Herenthoutse Parkfeesten strijken komende zondag weer neer in het park achter de Sint-Pieter en Pauwelkerk. Naar jaarlijkse gewoonte trekken de organisatoren in de weken ervoor door de Herenthoutse straten, op zoek naar duidelijk zichtbare affiches. Wie er één hangt, maakt kans op gratis pintjes.

Enkele weken geleden kreeg iedere Herenthoutenaar een affiche van de Parkfeesten in de bus. “Iedereen die zijn affiche duidelijk zichtbaar aan het raam hangt, maakt kans op enkele gratis pintjes of iets anders lekkers zondag”, weet mede-organisator (en Clamotte Rock-voorzitter) Sander Ooms. “We trekken rond in het dorp met de auto op zoek naar affiches. Zowel in het centrum als daarbuiten passeert onze ‘bonnen-wagen’ zodat iedereen kans maakt om te winnen.”

Romeo's

De Parkfeesten zijn een gezamelijke organisatie van de gemeente Herenthout, Clamotte Rock en de Jeugdraad. Achter de kerk wordt het festivalterrein opgebouwd in aanloop naar zondag 18 augustus. Verschillende mobiele keukentjes toveren het park om tot een groot openluchtrestaurant vol straeetfood. De lokale helden van Lisa And The Lizards geven de aftrap. Daarna, omstreeks de klok van 5, komen de heren van Moules Parquées het park verder opwarmen. Niemand minder dan De Romeo’s zijn later op de avond de hoofdact van het muziekfeest. Party Criminals zorgt aansluitend voor de grand finale.

“Bij regenweer hebben we tentjes, maar het is natuurlijk duimen voor stralend weer”, besluit Ooms.