Waterdruppels leiden politie naar cannabisplantage met 800 planten Jef Van Nooten

22 juni 2020

12u35 0 Herenthout In een woning aan de Atealaan in Herenthout werd een professionele cannabisplantage met 800 planten aangetroffen. De plantage werd ontdekt door condensatievorming op een raam. Vier mannen riskeren een gevangenisstraf van 2 jaar.

De rechtbank in Turnhout boog zich maandagochtend over een dossier van een cannabisplantage aan de Atealaan in Herenthout. “In de woning stonden vier kweektenten met telkens 200 cannabisplanten, goed voor een plantage met in totaal 800 planten”, zegt openbaar aanklager Wim Smets. “De elektriciteit voor de plantage werd voor de meter afgetapt.”

Generatoren

Het waren buren die de politie had getipt over de cannabisplantage. Zij merkten condensatievorming op een raam op, en hoorden voortdurend het geluid van generatoren.” Op het moment van de politie-inval zou de cannabisplantage drie maanden actief zijn geweest.

Gevangenisstraf

Vier mannen uit Nederland riskeren een gevangenisstraf van 2 jaar en een geldboete.

Het vonnis volgt in september.