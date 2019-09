Vrijwilligers, buurtbewoners en sponsors van Clamotte Rock worden door de organisatie getrakteerd op groots bedankingsfeest Jurgen Geyselings

01 september 2019

22u57 2 Herenthout Op Oosterhoven op een grasveld vlakbij de weide waar eind mei het Clamotte Rock festival plaatsvond, organiseerden de inrichters van het festival een groots bedankingsfeest. De talloze vrijwilligers, de buurtbewoners van het festival en de sponsors van Clamotte Rock werden getrakteerd op een namiddag en avond met lekker eten, muziek en gezelligheid. De aanwezigen kregen tevens de kans om hun favoriete band die ze komend jaar op Clamotte Rock hopen te aanschouwen achter te laten op een suggestiebriefje.

Naar jaarlijkse gewoonte werd door het organiserend orgaan van Clamotte Rock een bedankingsfeest in elkaar geknutseld. Er zakte een kleine vierhonderd mensen af naar de weide op Oosterhoven in Herenthout. De aanwezigen werden getrakteerd op frietjes, hamburgers, groentjes, ijsjes en drank. In zijn speech sprak Clamotte-voorzitter Sander Ooms de aanwezigen toe: “We slaagden er als organisatie in om eind mei een pracht van een affiche in elkaar te knutselen. Het festival was voor het tweede jaar op rij uitverkocht, vijfduizend vijfhonderd festivalgangers brachten een bezoek aan onze weide, een overdonderend succes. Dit werd enkel mogelijk gemaakt dankzij éénieder van jullie hier aanwezig. We danken onze vrijwilligers, buren en sponsors.”

Na het eten werd het podium in de tent ingenomen door ‘Live Bait’ een covergroepje waarin Clamotte Rock vrijwilliger Jelle Verstrepen zich uitleeft achter het drumstel. “Onze 250 vrijwilligers waarop we kunnen rekenen gedurende de opbouw, de afbraak en tijdens het festivalweekend zelf zijn voor een festival als het onze onbetaalbaar”, weet Joachim Van Den Bulck van de organisatie. “We trachten om iedereen die meewerkt aan het festival naar hier te krijgen, samen met het ganse gezin. De Clamottefamilie beleeft hier een gezellig dagje uit voor ieder lid van de familie. Voor de aanwezige buurtbewoners is dit feest ondertussen uitgegroeid tot een veredeld buurtfeest. Kortom, als we even rondkijken hier straalt het gewoon van de gezichten af: Iedereen is hier graag!”

Op de parking loopt een deel van de Clamotte Rock organisatie rond met autostickers. In Herenthout en omstreken toeren er tientallen auto’s rond die kunnen beschouwd worden als een rondrijdend reclamebord voor het festival. Tijdens het bedankingsfeest krijgt iedere auto een nieuwe sticker met het logo van Clamotte Rock en de bijhorende datum van het festival. Volgend jaar vindt het festival plaats in het weekend van 22 en 23 mei. Op de papiertjes waar er suggesties betreffende bands voor de komende editie mogen ingevuld worden zien we namen verschijnen als Channel Zero, Arsenal, Bart Peeters, en nog vele anderen. Benieuwd met welke kleppers Clamotte Rock in 2020 op de proppen zal komen!