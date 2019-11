Vriendinnen organiseren ‘TIJDVERDRIJF’ om de vervelende zondagnamiddagen kleur te geven Jurgen Geyselings

16 november 2019

10u25 3 Herenthout Vier Herenthoutse jongedames zochten naar een ‘tijdverdrijf’ om hun, soms vervelende zondagnamiddagen in te vullen. Zo besloten ze om samen regelmatig een evenement te organiseren om zichzelf en de mensen rondom hun een gezellige en aangename zondagnamiddag te geven.

Lotte Van Loven (26), Justien Dieltjens (25), Naomi Verstappen (25) en Lore Meulemans (26) uit Herenthout startten enkele maanden geleden met hun evenementenorganisatie ‘TIJDVERDRIJF’. “We zaten op een dag samen en kwamen tot het besluit dat we meer konden en wilden halen uit onze zondagen”, weet Lore Meulemans. “Vandaar dat we ook met de naam ‘TIJDVERDRIJF’ op de proppen kwamen, deze keuze lag voor de hand. We proberen onze ecologische voetafdruk te beperken en werken zoveel mogelijk met tweedehandsspullen die we via de mensen op de kop kunnen tikken.”

Closet Sale

De vier vriendinnen willen in de toekomst regelmatig een zondags evenement in elkaar knutselen. Eind julie stond hun eerste ‘TIJDVERDRIJF’-zondag op het menu. “We staken in café Bar-Baar een ‘closet sale’ in elkaar”, verduidelijkt Lore. “Het café werd omgetoverd tot een klein en gezellig indoor marktje, waar de mensen terechtkonden voor leuke tweedehandskledij van onszelf en enkele vriendinnen tegen een klein prijsje. Onze eerste activiteit werd alvast zowel door de mensen die langskwamen als door onszelf als positief ervaren. Het smaakte alvast naar meer voor ons!”

Zo zullen de dames van ‘TIJDVERDRIJF’ ook met een standje aanwezig zijn op de sfeermarkt in Herenthout die rond de kerstdagen plaatsvindt in het centrum van het stoetersdorp. “Hier kunnen de mensen terecht voor een lekkernij of een koopje in een kopje. Hiermee bedoelen we dat we bijvoorbeeld koffiekoppen omvormen tot kaarsen of vullen met plantjes.” De meiden zitten ondertussen niet stil en maken volop plannen voor nieuwe evenementen, zo zal er in de toekomst nog een ‘drinking yoga’ op het programma staan. Voor meer informatie over TIJDVERDRIJF en hun evenementen kan je terecht op hun instagrampagina.