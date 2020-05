Vosje is reeds duizendste patiënt bij VOC Neteland in 2020: ‘Meer dieren binnengebracht dan ooit tevoren’ Jurgen Geyselings

16 mei 2020

09u08 5 Herenthout Bij VOC Neteland in Herenthout werd deze week het duizendste dier binnengebracht ter verzorging in 2020. Jaar na jaar ontvangen ze er meer gekwetste dieren. Mieke De Wit, grondlegster van het VOC en bijna op pensioen, heeft samen met de collega’s de handen meer dan vol.

Heeft het te maken met de naambekendheid die groeit, met de wind van de afgelopen dagen waardoor dieren uit hun nest waaien of met het feit dat mensen in tijden van corona meer op stap gaan in de natuur? Mieke De Wit van VOC Neteland heeft er alvast het raden naar, maar het is een vaststaand feit dat er dit jaar meer gekwetste dieren dan ooit tevoren worden binnengebracht in het Vogelopvangcentrum in Herenthout.

Het vosje was dit jaar al onze duizendste patiënt, een record! En onze teller loopt elke dag verder. Mieke De Wit

“Deze week werd onze duizendste patiënt van dit jaar binnengebracht, een record!”, weet Mieke. “En ondertussen loopt de teller verder, dagelijks worden er tientallen dieren door mensen bij ons afgezet. We kregen nu ongeveer 100 patiënten meer binnen dan in dezelfde periode van vorig jaar. Een stijgende trend, die zich nu al vele jaren doorzet.”

Bij VOC Neteland, één van de tien opvangcentra voor wilde dieren in Vlaanderen, zitten momenteel drie vosjes die grootgebracht worden door de medewerkers. “Maar het zijn allerhande diersoorten die we over de vloer krijgen”, gaat Mieke verder. “Koolmeesjes en Pimpelmeesjes halen deze periode de bovenhand, maar ook musjes en spechten zagen we al passeren. Naast de vogels en de drie vossen valt het ook op dat er vele haasjes verzorgd worden dezer dagen. Ze krijgen de beste zorgen, net als het reekalfje en de vele eekhoorns die momenteel bij ons verblijven.”

Risicogroep

De drie vaste medewerkers, Mieke De Wit, Celeste Dillen en Stien Van Hoof lopen de zolen vanonder hun schoenen bij VOC Neteland. Dat het opvangcentrum gesloten is voor het publiek wil daarom nog niet zeggen dat het gesloten is voor de dieren. Gewonde dieren kunnen nog steeds binnengebracht worden in ons opvanghuisje vooraan aan het terrein.Het opvangcentrum besloot om in coronatijden zo weinig mogelijk beroep te doen op vrijwilligers op hun terrein aan de Langstraat omdat vele van deze krachten tot de risicogroep behoren.

De schrik zit erin dat ook de opendeurdag begin september niet zal mogen plaatsvinden, er komen al snel tweeduizend bezoekers op af Mieke De Wit

Dat het opvangcentrum de deuren voor bezoekers dient dicht te houden betekent voor hen een flinke domper op de inkomsten. De cafetaria en het terras blijven dicht, net als hun winkeltje waarmee ze toch de nodige centen binnenhalen in een normaal jaar. “Ondertussen zijn we ook bevreesd dat de opendeurdag begin september niet zal mogen plaatsvinden aangezien hier andere jaren toch om en bij de tweeduizend bezoekers op afkomen”, vertelt Mieke. VOC Neteland plaatste wel een doos voor giften in het opvanghuisje. Wie zijn of haar steentje wil bijdrage, vindt meer info op www.vocneteland.be.

Pensioen

Mieke De Wit is ondertussen bezig aan haar laatste maanden in het opvangcentrum, de grondlegster van VOC Neteland zal op 1 oktober op pensioen gaan. Ze startte vele jaren geleden met het opvangen van gekwetste dieren bij haar thuis en zag haar passie volledig openbloeien in 2013 toen het VOC Neteland een nieuw en groots onderkomen kreeg in de Langstraat. “Altijd rechtstaan en de dieren verzorgen van ‘s morgends tot ‘s avonds kruipt serieus in mijn knoken”, verduidelijkt Mieke. “Of ik het VOC zal missen? Ik kan het wel van me afzetten, zeker met alle fantastische vrijwilligers en vaste medewerkers die hier rondlopen. Zo kan ik eind dit jaar met een gerust gemoed verhuizen naar een rustig plekje in het midden van de natuur in Frankrijk. Ik heb mezelf ondertussen al een verrekijker cadeau gedaan om ginds ten volle van de fauna en flora te kunnen genieten.”