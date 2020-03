Voorzitter Peer Stoet kijkt met gemengde gevoelens terug op carnaval 2020: “Het mocht toch net dat ietsje meer zijn...” Jurgen Geyselings

04 maart 2020

09u11 4 Herenthout Een afgelaste eerste stoetzondag, een succesvolle Nacht van Herenthout, veel volk op het kindercarnaval en een succesvolle tweede stoetzondag. In Herenthout maken ze enkele dagen na de carnavalsgekte een eindbalans op van carnaval 2020. Met gemengde gevoelens, maar met opgeheven hoofd gaat het nu al richting de editie van 2021.

Bij Carnavalsvereniging Peer Stoet maken ze enkele dagen na de feestelijkheden in het dorpscentrum van Herenthout stilaan de eindbalans van het carnavalgebeuren op. Daar waar de eerste carnavalzondag werd afgelast omwille van het gure weer kon het bestuur tevreden terugblikken op de tweede zondag met een dikke vijfduizend toeschouwers.

Een eerste stoetzondag kan nooit vervangen worden door de tweede stoetzondag Gunter Nevelsteen

Het is voorzitter Gunter Nevelsteen die voor ons terugblikt op de carnavalsweek in Herenthout. “De eerste zondag was het enorm spijtig van de afgelasting door het slechte weer, maar het alternatief dat werd aangeboden in GOC Ter Voncke vonden de stoeters zelf alvast geslaagd”, weet hij. De stoeters konden er terecht om ieder om beurt hun ingestudeerde act of dans voor de optocht te brengen in de zaal. Er werd flink wat gedronken en zo kwam er ter vervanging van de inkomstgelden toch nog een beetje geld in het bakje bij Peer Stoet vzw. Daarna was het hopen dat ook de tweede zondag niet in het water viel. “Maar een afgelaste eerste stoetzondag kan je nooit vervangen met een tweede stoetzondag. Er is dan altijd minder publieke belangstelling”, klinkt het vol overtuiging.

Het mocht net dat ietsje meer zijn...

“De tweede optocht kende meer geluk en we zagen uiteindelijk een dikke vijfduizend toeschouwers langskomen in het centrum van Herenthout. Uiteindelijk komen we wel uit op een beter resultaat dan vorig jaar. Maar om van een geslaagde stoeteditie te spreken, mag het toch net dat ietsje meer zijn”, gaat Nevelsteen verder. Ook vorig jaar speelde het weer een belangrijke factor in het Herenthoutse stoetersleven. Ondanks dreigende wolken zakten er toen op de eerste zondag 3.500 toeschouwers af. Net zoals dit jaar de eerste optocht overkwam, werd toen de tweede stoetzondag afgelast door het slechte weer.

Geen feesttent

“De Nacht van Herenthout op maandag en het Kindercarnaval op dinsdag verliepen vlot en rustig, met telkens een volle zaal in GOC Ter Voncke en op dinsdag ook in Zaal Lux”, klinkt het. De vorige jaren plaatste de stoetvereniging naast GOC Ter Voncke een grote feesttent om het volk op maandag en dinsdag op te vangen. Met het gebruik van Zaal Lux kwam er een goedkopere optie vrij om dinsdag de kleinsten te ontvangen. Zo besliste het bestuur om vanaf dit jaar geen tent meer te plaatsen, wat de kosten serieus deed dalen.

Summer Stoet Party

Ook dit jaar zal Peer Stoet vzw nog een fuif organiseren om extra centen in de stoetkas te krijgen. “Hopelijk kunnen we 4 juli weer rekenen op een geslaagde ‘Summer Stoet Party’ om dan vanaf dan alweer volop aan de slag te kunnen gaan voor een nieuwe jaargang”, besluit voorzitter Gunter. Wij duimen alvast mee voor twee zonnige stoetzondagen en veel publiek op 14 en 21 februari in 2021.