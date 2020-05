Voortaan ook buiten de schooluren 30 kilometer per uur in schoolomgevingen Jurgen Geyselings

04 mei 2020

18u00 8 Herenthout Aan de Herenthoutse scholen is het voortaan ook dertig kilometer per uur rijden wanneer de scholen gesloten zijn. Voorheen was die snelheidsbeperking enkel van kracht bij aanvang en einde van de schooltijden.

Sinds 1 september 2005 is elke schoolomgeving in België voorzien van een ‘zone 30' om de snelheid van de verkeersstroom te verlagen. Dit zou leiden tot minder en minder ernstige ongevallen. Ofwel gebeurt dit met vaste borden, ofwel met dynamische borden die oplichten wanneer de school begint en eindigt. In Herenthout werden er in het verleden in de drie schoolomgevingen een variabele zone 30 met dynamische borden ingevoerd. Die variabele zone wordt een vaste zone 30.

“Zoals opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan en in het kader van het traject ‘Verkeersveilige gemeente’ besliste het schepencollege onlangs om de bestaande variabele zone 30 in de schoolomgevingen te wijzigen in een vaste zone 30", klinkt het. “Studies wijzen immers uit dat de impact van een dodelijke aanrijding tegen dertig kilometer per uur aanzienlijk minder is dan bij vijftig of zeventig kilometer per uur.”

Concreet wil dit zeggen dat de variabele zone 30-borden in Herenthout voortaan permanent zullen branden. En dat er de ganse dag en nacht een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur van kracht is rondom de scholen.