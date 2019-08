VogelOpvangCentrum (VOC) Neteland zet op zondag 1 september zijn deuren open voor het grote publiek Jurgen Geyselings

13 augustus 2019

18u12 1 Herenthout Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren VOC Neteland vzw gelegen te Herenthout zet op zondag 1 september zijn deuren alweer open voor het grote publiek van 11u tot 18u. Er staan tal van activiteiten voor jong en oud op het programma tijdens de opendeurdag.

In en rond de gebouwen van het VOC Neteland in Herenthout kan je op zondag 1 september terecht voor een wandeling langsheen diverse kooien. Bezoekers kunnen er kennismaken met tal van inheemse dieren die aanwezig zijn. Het VOC plant verschillende vrijlatingen van gerevalideerde dieren op verscheidene tijdstippen. Op het centrale educatieve plein zijn er waterleven en een bijenstand voorzien. Voor randanimatie op het terrein zorgt de aanwezige draaimolen, die door de mensheid in beweging zal worden gebracht. Ook eendjes vissen en verschillende volksspelen staan op de bezoekers te wachten.

De vzw laat bezoekers ook toe om een kijkje te nemen bij de dierenambulance en de nieuwe vliegkooi. Het grootste en het hoogste exemplaar van het opvangcentrum waar voortaan de grote roofvogels in kunnen revalideren. Verder is er de aanwezigheid van een gezellig terras en kan men de honger stillen aan enkele eetstanden gedurende de opendeurdag.