Vogelopvangcentrum stevent af op recordopvang Vzw krijgt nieuwe dierenambulance van transportbedrijf GTS uit Beringen Toon Verheijen

19 augustus 2019

12u05 0 Herenthout Het Vogelopvangcentrum Neteland stevent dit jaar af op een recordopvang van inheemse vogelsoorten en ook klein wild als egels of hazen. De teller staat nu al op 3.009 dieren terwijl er dat in heel 2018 ‘maar’ 2.327 waren. “We steven dus af op een zoveelste record op rij”, zegt voorzitter Eddy Vercammen. Het VOC heeft maandag ook een nieuwe dierenambulance in gebruik genomen.

Het vogelopvangcentrum (VOC) in Herenthout ontstond in 2001, eerst als bijhuis van het opvangcentrum in Opglabbeek maar enkele jaren als zelfstandige vzw. In 2010 bereikte het VOC al een kritische drempel van de opvang van tweeduizend dieren en verhuisde het naar een nieuwe locatie. “Maar dit jaar lijken we opnieuw op een zoveelste record op rij af te stevenen”, zeggen voorzitter Eddy Vercammen en Mieke De Wit. “Vorig jaar hadden we 2.327 noodlijdende dieren opgevangen. Maar eind juli stond de teller al op 3.009 dieren. Ik vermoed dat we tegen het einde van het jaar een stuk boven de 4.000 dieren zaten. Het gaat dan vooral om (inheemse) vogels, maar de laatste tijd krijgen we ook meer en meer oproepen voor egels. Onlangs hebben we ook nog jonge slechtvalken gehad en zelfs een bever. De meest voorkomende zijn wel merels en houtduiven. Waar die stijging aan ligt ? De warmte zal er zeker iets mee te maken hebben, maar ook de toenemende naamsbekendheid zal er zeker mee te maken hebben en ook de stijgende bezorgdheid bij de mensen.” De dieren die opgevangen worden, komen vooral uit de regio Turnhout, Mol, Geel, Aarschot en zelfs Leuven, Mechelen en Lier.

Doorlooptijd

Hoe lang de dieren in het VOC blijven, is sterk afhankelijk van de aard van de kwetsuren of hun toestand. “Zoals die jonge nest slechtvalken: die zijn hier enkele maanden gebleven. Die waren amper twee weken oud als ze hier binnenkwamen en moesten dus alles nog leren zoals vliegen en jagen. In andere gevallen kunnen we dieren echter al na een of twee dagen vrijlaten. Gemiddeld zal het ongeveer toch minstens één week zijn.”

Uitbreiden

De huidige locatie wordt momenteel ook uitgebreid. “We werken momenteel volop aan een uitwenkooi vooral voor roofvogels”, zegt Eddy Vercammen. “Die hadden we nog niet en daar was wel nood aan.” VOC is ondertussen ook gegroeid op vlak van medewerkers. “We werken nu met drie voltijdse medewerkers en een groep van maar liefst honderd héél geëngageerde vrijwilligers.” Met het aanschaffen van een nieuwe dierenambulance zet het VOC weer een nieuwe stap in de verdere professionalisering. “We kregen in 2006 van een gulle schenker een eerste wagen die nu dertien jaar heeft dienst gedaan als dierenambulance. Hij was echter 24 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Na onze oproep eerder dit jaar, kwamen we in contact met transportbedrijf GTS uit Beringen. Het resultaat was een splinternieuwe Renault Traffic met duidelijke belettering en een lichtbak op het dak zodat we ons extra zichtbaar kunnen maken op moeilijke plaatsen zoals snelwegen.”