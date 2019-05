Vogelopvangcentrum Neteland viert vijftienjarig bestaan met foto-expo Jurgen Geyselings

28 mei 2019

12u14 0 Herenthout Vogelopvangcentrum (VOC) Neteland bestaat dit jaar vijftien jaar. Het eenmansinitiatief van Mieke De Wit vestigde zich vijf jaar geleden in de voormalige voetbalkantine van FC Diamantschijf aan de Langstraat in Herenthout. De tien jaren ervoor werden de vele dieren opgevangen bij Mieke thuis.

“In die vijftien jaar hebben we niet stilgezeten, 2019 is dus een jaar om terug te blikken”, klinkt het bij VOC Neteland. “We doen dit aan de hand van een twintigtal foto’s van dieren die we de afgelopen jaren geregeld in ons VOC ter verzorging binnenkregen.”

Op en rond het terrein van VOC Neteland vind je vanaf zondag 2 juni de foto’s op ware grootte terug. De foto’s zijn van de hand van natuurfotograaf Jonny Verheyden uit Vorselaar.

De fototentoonstelling opent op zondagnamiddag 2 juni en ze zal elke woensdagnamiddag tot begin september te bekijken zijn. Op zondag 2 juni zet het vogelopvancentrum een grote tent en een frietkraam. Er zal tevens een rondleiding zijn waar bij elke foto meer info gegeven wordt over het dier op de foto en de relatie met het VOC.