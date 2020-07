VOC Neteland zoekt dringend extra eten voor de vele gewonde egels die binnengebracht worden Jurgen Geyselings

Bij het Herenthoutse Vogelopvangcentrum (VOC) Neteland werden er de afgelopen dagen en weken extreem veel egels binnengebracht. Om aan de noden van deze kleine diertjes te voldoen tijdens hun genezingsproces is eten nodig voor hen, veel eten. De voorraad slinkt zienderogen in het opvangcentrum vandaar dat ze een oproep plaatsen richting de bevolking.

“De meeste mensen zullen het misschien wel weten, maar egels zijn verzot op katteneten”, weet Celeste Dillen, één van de medewerkers bij VOC Neteland. “Zowel de harde brokken als het blikvoer valt in de smaak bij de dieren. Egels verkiezen vooral eten zonder een vissmaak aan ondervonden we al. Jaarlijks komen er heel wat egels binnen bij ons in het centrum, maar door de uitzonderlijke drukte van de voorbije dagen en weken zijn we ondertussen door onze voorraad heen.” De jonge egels die te vroeg van hun moeder weg zijn gegaan verzwakken en worden uiteindelijk gevonden en binnengebracht in Herenthout.

Door ze onder meer voldoende voedsel en de juiste zorgen te geven kunnen de egels aansterken bij VOC Neteland. “Iedereen die ons een handje wil toesteken mag eten in het opvanghuisje aan het terrein in de Herenthoutse Langstraat achterlaten of telefonisch contact opnemen met ons”, besluit Celeste. Het opvangcentrum is bereikbaar via 014 51 40 41.