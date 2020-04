VOC Neteland gaat drukste periode van het jaar tegemoet met minder vrijwilligers en inkomsten Jurgen Geyselings

20 april 2020

16u52 2 Herenthout Bij VOC Neteland, het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Herenthout, is het alle hens aan dek dezer dagen. De drie vaste medewerkers worden ondersteund door een minimum aan vrijwilligers, vanwege de coronamaatregelen, en de inkomsten krijgen een serieuze deuk.

De drie vaste medewerkers, Mieke De Wit, Celeste Dillen en Stien Van Hoof lopen de zolen vanonder hun schoenenbij VOC Neteland. Dat het opvangcentrum gesloten is voor het publiek wil daarom nog niet zeggen dat het gesloten is voor de dieren. “Gewonde dieren kunnen nog steeds binnengebracht worden in ons opvanghuisje”, verduidelijkt medewerkster Celeste Dillen. “Dat is zelfs erkend als een essentiële verplaatsing.”

Vrijwilligers

Het opvangcentrum besloot om in coronatijden zo weinig mogelijk beroep te doen op vrijwilligers op hun terrein aan de Langstraat. “Wettelijk is dat wel nog toegestaan”, weet medewerkster Celeste Dillen. “Maar een groot deel van onze vrijwilligers behoort tot de risicogroep.”

Drukke periode

Door de drukke periode die er aankomt, is de hulp van vrijwilligers echter noodzakelijk. “Eind april tot eind mei is altijd de drukste periode voor ons”, zegt Celeste. “Op de drukste momenten komen er vijftien dieren per dag binnen, en dat lukt niet met zijn drietjes. In niet-coronatijden loopt hier nu een tiental man rond.”

De cafetaria, het terras en de winkel zijn geslotenn waardoor de inkomsten fors slinken. Ook de opendeurdag in september staat op de helling Celeste Dillen

Geen bezoekers, dat betekent een serieuze domper op de inkomsten bij het opvangcentrum. “Onze cafetaria en het terras blijven dicht, net als ons winkeltje. Ook de schooluitstappen gaan uiteraard niet door”, klinkt het. “Ondertussen zit ook de schrik er in dat onze opendeurdag begin september niet zal doorgaan.”

VOC Neteland plaatste wel een doos voor giften in het opvanghuisje. Wie zijn of haar steentje wil bijdrage, vindt meer info op www.vocneteland.be.