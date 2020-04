VOC Neteland gaat drukke tijden tegemoet met een minimum aan vrijwilligers en inkomsten Jurgen Geyselings

20 april 2020

16u52 2 Herenthout Bij VOC Neteland, het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Herenthout, is het alle hens aan dek dezer dagen. In deze drukke tijden gaan de drie vaste medewerkers met een minimum aan vrijwilligers aan de slag, ook de inkomsten krijgen een serieuze deuk.

De drie vaste medewerkers, Mieke De Wit, Celeste Dillen en Stien Van Hoof lopen de zolen onder hun schoenen onderuit momenteel bij VOC Neteland. Dat het opvangcentrum gesloten is voor het publiek wil daarom nog niet zeggen dat het gesloten is voor de dieren. “Gekwetste dieren kunnen nog steeds binnengebracht worden in ons opvanghuisje, niets beter dan de juiste zorg voor een gewond beestje”, verduidelijkt medewerkster Celeste Dillen. “Een dier voor verzorging naar VOC Neteland brengen is zelfs erkend als een essentiële verplaatsing.”

Vrijwilligers

Het opvangcentrum besloot om in corona-tijden zo weinig mogelijk beroep te doen op de talrijke vrijwilligers die normaalgezien rondlopen op hun terrein aan de Langstraat. “Wettelijk is het nog toegestaan om met vrijwilligers hier te werken”, weet medewerkster Celeste Dillen. “We hebben echter besloten om met zo weinig mogelijk vrijwilligers te werken in deze tijden. Een groot deel van onze vrijwilligers behoort zelfs tot de risicogroep en we willen ze dan ook zoveel mogelijk beschermen tegen het virus door niet met z’n allen op deze locatie rond te lopen. Net zoals we ook zelf niet besmet willen worden met het virus.”

Drukke periode

Door de drukke periode die er aankomt is het echter een noodzaak om met vrijwilligers te werken bij VOC Neteland. “Eind april en de maand mei is altijd de drukste periode voor ons”, gaat Celeste verder. “We moeten nog bekijken hoe we het op een gepaste wijze kunnen bolwerken de komende weken en maanden. Gemiddeld komen er op de drukste momenten vijftien dieren per dag binnen, iets dat we met ons drietjes niet bolgewerkt krijgen. Zonder de hulp van enkele vrijwilligers, die zich natuurlijk aan de social distance houden, zal dat alvast niet lukken. Tijdens een normaal voorjaar lopen hier een tiental mensen rond terwijl we nu amper drie man sterk zijn tijdens een shift.”

Een gesloten cafetaria, terras en winkel betekent een domper op onze inkomsten. De schrik voor de opendeurdag in september zit er serieus in. Celeste Dillen

Geen bezoekers, dat betekent een serieuze domper op de inkomsten bij het opvangcentrum. “Onze cafetaria en bijhorend terras blijven ook nog de komende weken verplicht gesloten, net zoals ons winkeltje. Ook de schooluitstappen die gepland stonden deze periode werden allemaal geannuleerd. In deze groepen zitten tal van mogelijke klanten bij ons. Dus is dit een ferme domper op onze inkomsten”, klinkt het. “Ondertussen zit ook de schrik er serieus in dat onze opendeurdag begin september niet zal mogen plaatsvinden, wederom een lege kassa.” VOC Neteland plaatste wel een giftenbox in het opvanghuisje. Wie op de één of andere manier zijn steentje voor het opvangcentrum wil bijdragen kan steeds terecht op www.vocneteland.be voor meer info.