Vlaamse rocklegende ‘De Mens’ zakt in maart af richting Zaal Lux in Herenthout Jurgen Geyselings

15 november 2019

11u41 8 Herenthout De concertorganisatoren van MinC kondigden op vrijdag 15 november om klokslag elf uur hun allernieuwste optreden aan. Na concerten van Red Zebra en The Godfathers eerder dit jaar konden ze ditmaal de Vlaamse Rocklegendes van ‘De Mens’ strikken om volgend jaar in het voorjaar het beste vanzichzelf te komen geven in Zaal Lux te Herenthout.

De Herenthoutse Zaal Lux werd enkele maanden geleden reeds nieuw leven ingeblazen als concertzaal door de concertorganisatoren van MinC. Ze lieten de oude rockers tijdens de twee voorbije concerten van Red Zebra en The Godfathers de sfeer van de legendarische avonden eind vorige eeuw in de zaal terug beleven, met succes want de Zaal Lux liep twee keer goed vol. ‘Goed vol’ is een term die bij het nieuw aangekondigde concert naar onze mening eens zou kunnen veranderen in ‘Uitverkocht’. Vandaag kondigen de organisatoren misschien wel hun strafste naam tot nu toe aan. Met De Mens verwelkomen ze een hitmachine die boordevol Vlaamse poprocknummers zit.

Daveren

Op vrijdag 20 maart van volgend jaar zal Frank Vanderlinden het podium van Zaal Lux in Herenthout bestijgen met zijn muziekmakkers van De Mens. De band bestaat al meer dan vijfentwintig jaar en is energieker dan ooit tevoren. Met nummers als ‘Dit is mijn huis’, ‘Jeroen Brouwers’, ‘En in Gent’, ‘Irene’ en zoveel meer zal het dak van de Herenthoutse muziektempel zonder twijfel daveren op zijn grondvesten.

Wees klaar voor een eerlijke, machtig energieke en verrassende show MinC

“De heren De Mens, al meer dan vijfentwintig jaar leveranciers van Doorvoeld Entertainment, weten niet van stoppen.” kondigt MinC aan op hun Facebookpagina. “Waarom zouden ze ook? De Belpop-documentaire over de groep, die in oktober 2019 op Canvas verscheen, toonde een groep die al die jaren bleef evolueren, vernieuwen en bewijzen dat ervaring geen verstarring betekent. Anno 2020 is dat niet anders, hun steeds groeiend, constant ververst publiek weet dat ze bij hen terecht kunnen voor eerlijke, machtig energieke en soms verrassende shows, onder het motto ‘Duizenden klanten, die moet je verdienen, dag na dag, jaar na jaar’.”

Tickets

Op vrijdag 20 maart komt De Mens naar het podium van De Lux voor een avond vol parels en belpop klassiekers. Tickets gaan in verkoop op maandag 18 november vanaf 11 uur en zijn te koop via www.luxherenthout.be.