Viskeskermis trapt met een groots volksfeest de officiële start van het mosselseizoen op gang Jurgen Geyselings

04 juli 2019

21u09 0 Herenthout Dit weekend staan Herenthout en Bevel volledig in het teken van Viskeskermis. Naar aloude gewoonte genieten ‘Jan en klein Peerke’ van de intocht van de echte Zeeuwse Mosselen. Rondom het domein van Kruiskesbos op de grens van Herenthout en Bevel viert men sinds mensenheugenis bij de start het eerste weekend na ‘Herenthout Kermis’ de tradionele mosselfeesten. Viskeskermis is een begrip, tot ver buiten de dorpsgrenzen van beide dorpen.

Zoals de traditie het wil arriveerden op donderdagavond na het weekend van de kermis in het centrum van stoetersdorp Herenthout de eerste en tegelijk de lekkerste mosselen per bootje via de Grote Nete aan Herberg ‘t Schipke. Onder grote belangstelling dreef het kleine, maar authentieke vissersbootje richting de vistrap aan het welbekende Herenthoutse restaurant. Burgemeester Raeymaekers genoot samen met vele anderen van de smaak van de mosselen. “Een gezellige aangelegenheid, een traditie en een uitstap die ik voorheen nog nooit maakte”, weet de burgemeester. “Maar deze mosselen, die smaken naar meer. Dit lijkt me een traditie die ik de komende jaren niet snel zal overslaan.” Op deze manier geven Herenthout en Bevel de aftrap van Viskeskermis. Een traditioneel feest dat al sinds mensenheugenis verbonden wordt aan mosselen eten en pintjes drinken bij het begin van het bouwverlof.

“De legende vertelt dat de boeren van het gebied rondom de Grote Nete, Kruiskesbos en de Niemandshoek een week na Herenthout kermis hun eigen kermis in elkaar knutselden,” weet Haiko Neubert, eigenaar van café ‘t Kruiske in Bevel. “Herenthout Kermis was een te dure aangelegenheid voor deze boeren en zo gingen ze zelf een feest in elkaar boksen, een weekend later. Met visstok, een lekker pintje bier en de nodige goesting in een gezellig avondje doken de boeren de graskant van de Grote Nete in.” Sindsdien zakken half Herenthout en Bevel het weekend na de Herenthoutse kermis af naar de kroegen en restaurants rondom Kruiskesbos voor Viskeskermis.

Vrijdagavond kan men bij café ‘t Kruiske, café Prinsenhof, in de tent van de volleybal in de Keulemansstraat en aan de visvijver in de Binnenstraat genieten van heerlijke mosselen, een lekker wijntje, vele biertjes en een gezellig avondje uit met de bende.

Bouwverlof

Tradiotioneel valt Viskeskermis samen met de start van het bouwverlof. Het einde van ‘den bouw’ werd door de Kempense bouwvakkers vaak gevierd met een bezoek aan Viskeskermis. Voor de bouwvakkers waren de mosselen dan bijzaak, maar met collega’s gingen de pintjes op vrijdagnamiddag en -avond destijds vlot door de kelen. Dit jaar valt voor de eerste maal de start van het bouwverlof niet samen met Viskeskermis. Dit omwille van de uniformisering van het bouwverlof in alle provincies. De kans lijkt bestaande dat in de toekomst Viskeskermis en de start van het bouwverlof zelden of nooit nog zullen samenvallen. “Geen erg”, weet Heiko van ‘t Kruiske. “De laatste jaren hangt Viskeskermis al lang niet meer samen met de grote massa bouwvakkers die afzakt naar het evenement. De jaren veranderen en de mentaliteit van de mensen neemt ook een ommezwaai. De bouwvakkers waren de laatste jaren niet de grote massa die afzakten naar Viskeskermis. In de vroegere geschiedenis zakten ze wel met velen af naar Viskeskermis. Sinds enkele jaren gaan velen onder hen eerst huiswaarts om zich te verfrissen om daarna een lange nacht in te duiken. Viskeskermis is veel meer dan enkel de bouwvakkers, en zoals de traditie het wil, zal alweer de grote massa afzakken richting Bevel en Herenthout om te genieten van al dat lekkers dat Viskeskermis te bieden heeft!”