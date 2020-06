Vishandel Arijs legt de boeken neer Jurgen Geyselings

30 juni 2020

15u32 8 Herenthout Vishandel Arijs, gelegen op het industrieterrein tussen Herenthout en Herentals, heeft zelf de boeken neergelegd bij de ondernemingsrechtbank in Turnhout.

De Herenthoutse visgroothandel Arijs, tot ver buiten de Herenthoutse dorpsgrenzen bekend voor vis en mosselen, is failliet. Bij de Turnhoutse ondernemingsrechtbank legde het bedrijf aan de Atealaan zelf de boeken neer.

Arijs was in de afgelopen dertig jaar uitgegroeid van een regulier viswinkeltje in Herenthout en Grobbendonk naar een toonaangevende speler binnen de sector van de visgroothandelszaken. Vooraan de handelszaak staat al enkele jaren een mosselautomaat, waar tientallen mensen per dag hun portie mosselen kwamen halen.

Momenteel wordt er gezocht naar een overnemer, wordt die niet gevonden dan komen er bij de failliete vishandel zo’n dertig werknemers op straat te staan.