Vijf kilometer wandelen, vijf zware bieren: Bende van de Kloef organiseert allereerste ‘Trappisten en zware bieren tocht’ Jurgen Geyselings

09 december 2019

09u46 10 Herenthout De vier bierliefhebbers van de Bende van de Kloef (klomp) en café Bar-Baaruitbater Steven Verbruggen werken volop aan de voorbereiding van hun allereerste ‘Trappisten en zware bieren tocht’, die op 20december plaatsvindt. De wandeling van vijf kilometer telt vijf tussenstops, met telkens een zwaar bier en een hapje.

“De Bende van de Kloef bestaat uit vier bierliefhebbers en we hebben onze thuisbasis in café Bar-Baar”, zegt voorzitter Jan Anthonis, alias Jakke Kermis. “In de Bende spreken we mekaar aan bij onze bijnamen. Dat is deel van onze traditie en het klinkt ook goed in de authentieke cafés die we bezoeken. De drie andere leden gaan door het ‘kloefleven’ als Eddy Scheut, Jo Caramel en Dré Ganzepoot.”

Het viertal vergadert iedere maand en brouwt één keer per jaar een kleine hoeveelheid bier voor eigen gebruik.

De Bende van de Kloef is druk in de weer met het organiseren van de wandeling. “We bestaan vijftien jaar”, aldus Eddy Scheut. “Hoog tijd om iets in elkaar te steken. Toen Bar-Baaruitbater Steven Verbruggen met dit idee op de proppen kwam, sprongen we direct op de kar. Alle wandelaars krijgen op 20 december een plan en langs de weg hangen ook pijltjes.”

“Ik had in de buurdorpen al wel eens een bierwandeling opgemerkt”, zegt Steven Verbruggen. “Vandaar het idee.”

De ‘Trappisten en Zware bieren tocht’ vindt plaats op 20 december met vertrek en aankomst in café Bar-Baar in de Vonckstraat te Herenthout. Starten kan er vrijblijvend tussen 18 uur en 19.30 uur. Inschrijven voor de wandeling is noodzakelijk en kan nog steeds in café Bar-Baar zelf voor 25 euro.