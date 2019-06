Vier weken lang ravotten aan 't Kapelleke Jurgen Geyselings

06 juni 2019

15u48 0 Herenthout Met de zomervakantie in het vooruitzicht komt ook de start van het Speelpleinwerkingseizoen in Herenthout dichterbij. Kinderen kunnen in juli weer vier weken lang ravotten aan het gemeentelijk sportcomplex ‘t Kapelleke aan de Bergense Steenweg.

Jaar na jaar schrijven trouwens meer en meer kinderen zich in om te ravotten aan 't Kapelleke. Van maandag 1 juli tot vrijdag 26 juli 2019 zijn alle kinderen, geboren vanaf het jaar 2012 tot de leeftijd van 16 jaar, elke werkdag welkom op de Speelpleinwerking in het stoetersdorp. Een jeugdig en enthousiast team van 40 monitoren zal alweer een fantastische maand vol activiteiten in elkaar boksen. De kinderen worden verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen zodat er per leeftijd een aangepast activiteitenaanbod kan voorzien worden.

Voor deelname aan een speelpleindag in Herenthout kan men iedere ochtend inschrijven vanaf 9 uur. De eigenlijke activiteiten beginnen dagelijks om 10 uur en eindigen om 16.30 uur. De kostprijs per deelname is vastgelegd op vijf euro per dag. Twee drankjes, een vieruurtje, het materiaal en verzekering zijn in de prijs inbegrepen.

Inschrijven op voorhand is niet verplicht maar wel gewenst. Dit kan via https://www.herenthout.be/spw/.