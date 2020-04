Verscheidene werfzones bemoeilijken het verkeer deze week in het stoetersdorp Jurgen Geyselings

14 april 2020

09u30 0 Herenthout Op verschillende plaatsen in Herenthout vinden deze week wegenwerken plaats die het verkeer er onmogelijk maken, enkel plaatselijk verkeer is er toegestaan. We maakten voor jullie hieronder een overzicht van de verschillende werkzaamheden.

In de Schoetersstraat te Herenthout worden deze week van dinsdag tot en met donderdag bomen gerooid. Hierdoor is op deze dagen verkeer verboden tussen de Zusterstraat en de Langstraat. Plaatselijk verkeer kan nog wel passeren in de Schoetersstraat.

Gedurende dezelfde week zullen ook in Heikant bomen gerooid worden. Hier duurt het werk dan weer een dagje langer dan in de Schoetersstraat, tot en met vrijdag 17 april. Ook hier is verkeer verboden in het gedeelte tussen de Uilenberg en de Kapelstraat, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Tot slot zullen enkele wegverzakkingen in het wegdek en het voetpad in de kloosterstraat hersteld worden van dinsdag tot en met vrijdag deze week. Tussen 8 uur en 16 uur zal een gedeelte van de kloosterstraat volledig afgesloten zijn ter hoogte van huisnummer 20a. Plaatselijk verkeer is toegelaten.

Tijdens al deze werken zijn er overal aan de werken wegomleggingen voorzien.